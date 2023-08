Série d’été (7/7) | Brabant wallon, terre de... religieux: Rafaël Merry del Val, le Waterlootois qui faillit devenir pape

Né à Londres, le 10 octobre 1865, Rafaël Merry del Val y Zulueta Wilcox était le fils d’un diplomate espagnol, ayant également du noble sang écossais et irlandais dans les veines. Il quitta l’Angleterre en 1878 pour rejoindre la Belgique.

Ses parents, amis du roi Léopold II se sont installés au château de Waterloo. Jusqu’à ses 20 ans, l’adolescent y passera ses week-ends et vacances. On le destine à la prêtrise.

Sa carrière religieuse fut d’ailleurs très rapide. En 1885, fort de solides recommandations, il rejoint Rome, y fréquentant les institutions pontificales. Le 30 décembre 1888, il était ordonné prêtre et affecté à l’accompagnement religieux des expatriés anglais à Rome. Ses capacités linguistiques, son carnet d’adresses dans l’aristocratie font qu’il est très vite remarqué par la Curie. Il devient ainsi secrétaire du nonce apostolique pour l’Allemagne, l’Autriche et la Hongrie.

Sa réputation parvient même aux oreilles du pape Léon XIII. Le 31 décembre 1891, il est ainsi nommé "camérier secret participant". Il devient le proche conseiller du pape pour tout ce qui a trait à la situation religieuse dans les pays anglophones.

Léon XIII meurt le 20 juillet 1903. Réunis en conclave, les cardinaux vont choisir Merry del Val pour assumer la tâche de secrétaire de l’assemblée. Il va y jouer un rôle historique car, contre toute attente, c’est le cardinal Giuseppe Sarto qui reçoit le vote de ses pairs. L’homme est décontenancé ; il hésite à accepter la tâche. Afin de réfléchir sereinement, il s’est isolé dans la chapelle Pauline qu’on appelle, depuis lors, la chambre des larmes. Il a même l’intention de refuser la mission. Et c’est, à la demande du cardinal-doyen, notre Waterlootois d’adoption qui va trouver les mots pour le convaincre d’accepter.

Bras droit de Pie X

Devenu ainsi pape, Pie X en fait son ami et son bras droit. Merry del Val reçoit la très importante fonction de secrétaire d’État du Vatican dès le mois d’août 1903. Trois mois plus tard, le 9 novembre 1903, il est élevé au rang de cardinal. Pie X et Merry del Val se rencontrent tous les matins pour analyser l’actualité du monde.

Nommé camerlingue du sacré Collège des cardinaux, c’est Merry del Val qui, le 20 août 1914, fermera les yeux de Pie X. Dans ses mémoires, il raconte cet instant émouvant.

En revanche, il n’évoque nulle part le conclave qui va suivre. Il est pourtant le "papabile" le plus cité. Mais, comme le dit la maxime, qui entre pape en conclave en ressort cardinal. Et c’est Giacomo della Chiesa qui, à nouveau, contre toute attente, va recevoir la tiare pontificale sous le nom de Benoît XV.

Merry del Val participera encore à l’élection de Pie XI.

Le 26 février 1930, il est victime d’une violente crise d’appendicite. Il meurt, à peine âgé de 64 ans. Il est enterré dans la grotte vaticane, aux côtés des papes, tout près de Pie X et du tombeau de saint Pierre. C’est dire l’importance qu’il revêt aux yeux de l’Église.

Basse-Wavre a forgé le futur cardinal Cardijn

Joseph Cardijn. ©

Monseigneur Cardijn n’a rien d’un Brabançon wallon. Il est né à Schaerbeek le 18 novembre 1882, a suivi sa formation scolaire à Hal et a été formé à la vie religieuse au grand séminaire de Malines où le fils d’ouvrier flamand va être mêlé à une majorité d’étudiants issus de la bourgeoisie francophone. Ordonné prêtre le 22 septembre 1906 par le cardinal Mercier, c’est pourtant en Brabant wallon qu’il reçoit sa première mission. De 1907 à 1912, il est affecté au petit séminaire de Basse-Wavre, chargé de la classe de sixième année latine. Ce n’est vraiment pas sa tasse de thé. On l’autorise toutefois à suivre des cours de sciences politiques et sociales à la toute proche université de Louvain.

C’est dans ce cadre qu’il est amené à effectuer des enquêtes sociales dans tout le Brabant wallon. Il y découvre une jeunesse sans projet, dépendante, s’éloignant petit à petit de l’Église. Sa vocation est toute trouvée: il sera prêtre des jeunes travailleurs. Muté à Laeken, il va ainsi s’atteler à créer de véritables petits cercles d’études visant à faire prendre conscience aux jeunes qu’ils peuvent se prendre en main. Avec eux, il crée la Jeunesse Ouvrière Chrétienne. Mais cela ne plaît pas à l’Archevêché de Malines, dénonçant l’introduction de la lutte des classes au sein de l’Église. Joseph Cardijn est obligé de se rendre à Rome pour obtenir le soutien du Pape Pie XI. Et il va l’obtenir.

Lors de son voyage en Belgique, en 1985, le Pape Jean-Paul II insistera pour venir se recueillir sur sa tombe. Car le Vatican n’a pas oublié le rôle qu’il a joué dans le renouveau de l’Église.

Récit complet sur lavenir.net

François-Xavier de Mérode, fondateur des Zouaves pontificaux

François-Xavier de Mérode ©

François-Xavier de Mérode, né en 1820, opta pour une carrière militaire, se distinguant en Algérie et recevant la Légion d’Honneur. Cependant, il réalisa que sa vocation était celle du prêtre. En 1848, il assiste au départ en exil du pape Pie IX, obligé de fuir Rome envahie par les révolutionnaires.

En devenant proche du Pape, François-Xavier de Mérode le persuada de réorganiser l’armée pontificale pour qu’elle ne dépende plus de la protection de troupes étrangères. Malgré l’opposition de la Curie, il créa les fameux Zouaves pontificaux, un corps d’armée composé principalement de franco-belges.

Cependant, sa relation avec le Vatican ne fut pas sans difficultés, et en 1865, il fut déchargé de ses fonctions militaires. Néanmoins, Pie IX lui offrit un poste d’archevêque de Mélitène.

François-Xavier de Mérode mourut à l’âge de 54 ans. Sa tombe se trouve dans le petit cimetière teutonique du Vatican.

Récit complet sur lavenir.net

Sainte Lutgarde, patronne des Flamands, vécut à Lasne

Sainte Lutgarde, par Francisco Goya. ©

Sainte Lutgarde, patronne des Flamands, des aveugles et des femmes enceintes, naquit en 1182 à Tongres dans une famille bourgeoise. Elle entra chez les Bénédictines de Saint-Trond, convaincue par une vision du Christ. Elle devint célèbre pour ses expériences mystiques, visions et extases.

Élue prieure à 25 ans, elle rejoignit ensuite l’abbaye cistercienne des Aywiers à Lasne, où elle vécut en austérité et isolement pendant 31 ans. À la demande du Seigneur, elle entreprit trois jeûnes de sept ans. Devenue aveugle, elle continua son jeûne pour écarter un ennemi de l’Église jusqu’à sa mort en 1246. Elle fut ensevelie à l’abbaye d’Aywiers et vénérée pour ses miracles.

Sa tombe attira des pèlerins pendant des siècles, et son culte devint universel, notamment en Flandre et à Prague, où des vitraux et des statues la représentent. Francisco Goya a également peint un tableau la représentant.

Récit complet sur lavenir.net

Le cardinal Mercier n’a jamais oublié son Braine-l’Alleud natal

Désiré Mercier. ©

Désiré Mercier, qui deviendra le cardinal Mercier, est né à Braine-l’Alleud, le 21 novembre 1851. Il est le cinquième enfant d’une fratrie de sept et premier garçon de Paul-Léon Mercier et de Barbe Croquet.

La vie n’est pas facile pour cette famille de notables. La mort a en effet frappé le père du futur cardinal alors qu’il n’a que huit ans. Sa mère est seule à élever ses sept enfants. Et c’est l’abbé Oliviers, un vicaire ami de la famille qui va s’occuper de la formation de l’enfant et le pousser à faire ses humanités au collège Saint-Rombaut de Malines. Le jeune Brainois y est brillant et remarqué.

Il est ordonné prêtre le 4 avril 1874 et devient, le 21 février 1906, archevêque de Malines, succédant au cardinal Goossens. Un an plus tard, il est fait cardinal.

Son aura universelle, c’est la Première Guerre mondiale qui va la lui donner. Il est à Rome lorsque celle-ci éclate. Apprenant que bien des villes belges ont été détruites, que la bibliothèque de Louvain qui lui est si chère a été la proie des flammes ; que des centaines de Belges ont été massacrées, il va revenir dans sa patrie et s’ériger en opposant au régime allemand.

Le 3 janvier 1915, il va ainsi adresser à tous les membres du clergé une lettre de quinze pages, à charge pour les prêtres de la lire dans toutes les églises, puis de la diffuser le plus largement possible.

C’est le fameux "Patriotisme et Endurance". La lettre sera censurée, l’imprimeur mis aux arrêts et le cardinal assigné à résidence. L’Allemagne va même solliciter l’intervention du nonce apostolique, Mercier ayant, par ses propos, posé un acte politique risquant de compromettre la neutralité du Vatican.

Mais le Brainois ne pliera jamais, continuant, par d’autres publications, à insuffler espoir et courage au peuple belge. Si bien que, le 2 août 1919, lui remettant le grand cordon de l’ordre de Léopold, le roi Albert Ier rendra hommage à son courage et à l’incarnation qu’il fut de la Belgique résistante.

Primat de Belgique, il va veiller à multiplier les écoles techniques catholiques. Il va ainsi poser la première pierre, dans sa cité natale, d’un collège portant son nom. Las, il n’en verra pas l’achèvement, la maladie l’emportant, deux mois après sa dernière visite du chantier, le 23 janvier 1926. Cinq jours plus tard, il aura droit à des funérailles nationales.

Récit complet sur lavenir.net