Waterloo : le voleur n’acceptait que le jugement de Dieu

L’habitant est sorti pour l’intercepter et a remarqué que l’homme avait déjà "visité" sa voiture: plusieurs objets qui se trouvaient auparavant dans le véhicule étaient déposés sur un muret.

Le cambrioleur avait aussi un sac, et le propriétaire qui a réussi à l’agripper l’a obligé à le vider. Il y avait dedans plusieurs choses prises dans la voiture, et d’autres provenant d’ailleurs. Volées sans doute, mais les policiers qui sont intervenus sur place ne sont pas parvenus à identifier les victimes. Parmi ce bric-à-brac, ils ont trouvé des couteaux et des munitions pour Winchester.

Samir A., connu déjà des autorités belges sous plusieurs alias, s’est dès lors retrouvé la semaine dernière sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel. En plus des faits de Waterloo, il était poursuivi pour des vols, commis en mai dernier, dans un magasin Delhaize et dans une boutique de vêtements.

Et s’il a présenté à l’audience ses excuses pour les faits commis, il ne partait pas vraiment avec un a priori très favorable, vu son comportement durant la phase d’instruction.

Le ministère public ne s’est pas privé de rappeler que le prévenu avait affirmé au moment de s’expliquer devant les enquêteurs sur les vols dans les magasins qu’il était victime de racisme. Alors que dans le même temps, ses considérations sur les personnes à la peau noire ne laissaient guère de doute sur ses principes de tolérance…

Présenté à une juge d’instruction à Nivelles, il a martelé que seul Dieu pouvait le juger et que les femmes n’avaient pas le droit à la parole. On devine qu’il a trouvé à qui parler avec ce genre de remarques, mais il a continué en insultant la juge, la traitant de p…, et réaffirmant que seul Dieu peut juger les hommes.

Sur le banc des prévenus, il a expliqué qu’il avait fui le Maroc et qu’il avait tenté de passer en Angleterre, mais il a été intercepté à Zeebrugge. Ayant reçu un ordre de quitter le territoire, il est alors parti aux Pays-Bas où il a déposé une demande d’asile. Celle-ci s’est soldée par un refus et il est revenu en Belgique, où il a pris un autre nom.

"Monsieur est en situation de grande précarité, il n’a pas de papier et ne peut donc pas trouver un travail décent, a résumé son avocate. Les vols qu’il a commis, qu’il avoue et qu’il regrette, visaient à satisfaire ses besoins vitaux. Aujourd’hui, il a changé d’attitude par rapport à celle qu’il avait adoptée au début de la procédure. Il demande votre plus grande clémence."

Le jugement vient d’être rendu: Samir A. écope de 18 mois d’emprisonnement, avec un sursis pour la moitié de cette peine.