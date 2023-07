Quand l’acteur Russel Crowe partage sa visite dans le Brabant wallon et à Bruxelles

Ainsi, sur Twitter, le Maximus de “Gladiator” a publié deux premières photos ce dimanche 30 juillet 2023 dans lesquels ses followers peuvent entrevoir le champ de bataille de Waterloo, à Braine-L’Alleud. D’une part, via le restaurant “The Wellington” situé à proximité de la butte du Lion. Et d’autre part, via les canons situés à proximité du bâtiment.

Quelques heures plus tard, Russel Crowe a publié une vidéo un peu moins énigmatique depuis la Grand-Place de Bruxelles.

L’année passée, en 2022, le comédien avait déjà agité la toile en partageant de façon similaire un de ses voyages en Europe. À l’époque, il visitait le Colisée de Rome en famille, décor de “Gladiator”, un des grands succès de sa filmographie.