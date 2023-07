En D1 LFH, Tubize est rejoint par le Wash, champion de Promotion sortant. Après un an d’absence, on retrouvera donc le derby du BW qui interviendra dès la première journée, le dimanche 10 septembre à 15 h 30, à Tubize.

Les Tubiziens joueront ensuite à Eupen et United avant de recevoir Flémalle tandis que les Waterlootois enchaîneront avec Jemeppe, Kraainem (en déplacement) et Visé. La trêve débutera le 17 décembre et la compétition reprendra le 27 janvier pour se clôturer le 18 février avant d’aborder les play-off et les play-down.

Du côté de la Promotion, les clubs luxembourgeois rejoignent ceux de Promotion Brabant-Hainaut pour former une seule compétition. Il y a deux groupes et les meilleurs se retrouveront en fin de saison pour se disputer la montée en D1 LFH.

Perwez se retrouve dans la poule B (8 formations) avec notamment l’équipe réserve du Wash et de nouveaux venus comme Saint-Hubert (match d’ouverture en déplacement le samedi 9 septembre), Beauraing et Mettet. Le derby face à Waterloo R est prévu dimanche 18 octobre (5e journée).

La réserve de Tubize a été versée dans la poule A (9 formations) en compagnie des clubs déjà présents la saison dernière mais avec une première rencontre à Ciney-Assesse. Début des matches retours le 19 novembre et fin de la phase classique le 2 février.

Promues en Division 2, les filles du Wash vont découvrir un championnat de douze équipes à forte connotation flamande et bruxelloise avec des matches en aller-retour. Les Waterlootoises débuteront chez elles, le dimanche 10 septembre, contre Eynatten-Raeren. La trêve hivernale commencera au soir du 16 décembre avec une reprise le 4 février 2024. Clôture de la compétition le 26 mai.

La nouvelle équipe réserve du Wash évoluera en D1 LFH et entamera les hostilités le 3 septembre à Tournai.

Chez les jeunes (1re journée le 16 septembre), Tubize et Waterloo seront tous les deux présents en U12 (coup d’envoi le 23 septembre) et en U16, le cercle tubizien alignant aussi une équipe en U14.

VITE DIT

Coupe: Le Wash en lice en 1/32es

Les Waterlootois disputeront leur 1/32es de finale de Coupe de Belgique le 20 septembre face à Mont-sur-Marchienne tandis que Tubize entrera directement en lice à l’occasion des seizièmes de finales et sera opposé à Montegnée le mercredi 25 octobre.

Tubize: un logo et un transfert

Le HSC Tubize possède un nouveau logo noir-jaune-rouge créé par des bénévoles et représentant l’identité et les aspirations du club. Par ailleurs, l’équipe première (D1 LFH) a recruté Maxime Riche (ailier gauche de 34 ans) qui évoluait à Kraainem.