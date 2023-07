Le point sur les soldes à Waterloo: "Les gens préfèrent mettre le prix dans un café que dans un parcmètre"

Avant de rimer avec vacances, le mois de juillet rime avec soldes. Et pour Waterloo, c’est encore plus vrai. La commune au Lion est une des communes les plus dynamiques de la Région wallonne, la deuxième, juste derrière Louvain-la-Neuve, informent les statistiques de 2022 de l’AMCV, l’association de management de centre-ville.