Triage Sainte-Gertrude et bibliothèque : "Une catastrophe écologique"

Mais l’opposition, Écolo-Indépendant MR-MVW, reproche depuis quelque temps les décisions du collège communal concernant le Triage Sainte-Gertrude (Parking Fiat, Bois des Bruyères et Sacrés-Coeurs) et la bibliothèque. Les trois groupes politiques ont obtenu un vif soutien des nombreux riverains présents… en témoignent les applaudissements entrecoupant chacune des interventions.

Stop au béton

Les hostilités commencent avec le conseiller communal Écolo Iyad Alamat : "Ce parc d’activité va être pour nous une véritable aberration, une catastrophe écologique, et je ne suis pas le seul à le penser puisque 528 citoyens ont répondu à l’enquête publique et ont crié haut et fort leur indignation face à ce projet". L’élu dénonce que l’arrivée du béton, de la première pierre en amènera d’autres sans compter les problèmes de congestion qui paralyseront "un quartier voire deux". Même son de cloche chez le conseiller Jean-Michel Cassiers (MVW). L’élu MVW s’inquiète également de l’écoulement des eaux : "Il n’est pas garanti, au vu de la pente, et plusieurs chiffres ne sont pas vérifiables. Il n’est donc pas exclu d’avoir plusieurs problèmes d’écoulement d’eau, voire des inondations… qui devront être pris en charge par la commune." Jean-Michel Cassiers reproche également le manque d’études d’incidence sur la mobilité dans les alentours du Triage, le comptage a été fait sur un seul jour, le mercredi 27 avril 2022. Il doute des "réserves de capacité" de la Drève des dix mètres (de l’autre côté des voies ferrées), mentionnées par le rapport.

Le conseiller indépendant Étienne Verdin rejoint ses deux collègues sur la mobilité et l’égouttage. Mais au-delà, il reproche à la bourgmestre de n’avoir pas tenu parole le 22 mai dernier lors de la séance d’information sur l‘avenir du Triage Sainte-Gertrude : "Vous avez dit, je cite, que ‘nous ne sommes pas favorables à aucune construction et on fait tout pour le sauver’". Le conseiller s’interroge, en outre, sur les moyens financiers que la commune met pour le rachat des 64 ares des Sacrés-Coeurs en plein centre-ville, près de 12 millions d’euros. Il est rejoint juste après par la conseillère Cindy Desquene, coprésidente d’Écolo Waterloo, sur ce point, s’interrogeant sur les autres usages qu’il pourrait être fait de ces millions.

La bourgmestre ne répondra pas à toutes les interrogations des élus de l’opposition mais rétorque sur sa direction depuis le début de son mandat : "la ligne de conduite n’a pas changé d’un iota". Elle défend devant l’opposition et les riverains ce qu’elle avait expliqué à la presse plus tôt dans la journée. Elle avait alors annoncé ne pas oublier la mobilité et ne pas exclure d‘autres études et des aménagements avec l’évolution des travaux. Même chose pour l’égouttage.

La bibliothèque en question

Une fois les questions sur les Sacrés-Coeurs et le parking Fiat, l’opposition n’étant pas revenue sur la sauvegarde assurée du Bois des Bruyères, c’est le tour de la bibliothèque. Celle-ci va déménager dans le futur complexe WoW, au croisement entre l’avenue Henri Rolin et la chaussée de Bruxelles, non loin de l’actuelle bibliothèque, rue François Libert. Les futurs locaux de la bibliothèque seront acquis sous un bail emphytéotique à 160 000 euros l’année jusqu’à ce que la commune en devienne propriétaire. Les élus de l’opposition s’interrogent sur le pourquoi de cette décision soudaine alors que la question du déménagement de la bibliothèque est un sujet de longue date. À cela, Florence Reuter répond : "Gouverner c’est prévoir mais cela n’empêche pas de saisir les opportunités quand elles s’offrent à nous". Étienne Verdin rajoutera tout en faisant l’état des dernières dépenses communales : "Une emphytéose, c’est une dette déguisée. On achète plus cher sur le plus long terme plutôt que de faire un emprunt directement." Et en parlant de bail emphytéotique, le conseiller indépendant demande pourquoi ne pas avoir mis la bibliothèque à la place du Stamp comme l’opposition le suggérait.