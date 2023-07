Braine-l’Alleud/Waterloo: deux reconstitutions haletantes à Hougoumont

Avec un léger décalage de date (lire ci-dessous) et surtout sous la pluie, ce qui colle peut-être mieux à la vérité historique mais pouvait inquiéter la Province et Kleber Rossillon, les deux co-organisateurs des festivités. La météo s’est finalement améliorée au fil des heures et même la première reconstitution de bataille, samedi soir, a échappé à la pluie.

Il ne s’agissait des fameuses reconstitutions quinquennales mais 300 reconstitueurs tout de même se sont affrontés devant la ferme d’Hougoumont, attirant pas mal de monde. L’avantage du lieu pour les troupes est de pouvoir effectuer les manœuvres, les tirs au canon ou encore les charges de cavalerie très près des spectateurs massés derrière les clôtures de la prairie. Des effets pyrotechniques étaient aussi prévus, et les impressionnantes explosions soulevaient des cris parmi le public.

Des commentaires étaient également diffusés pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas la bataille l’importance de la ferme d’Hougoumont dans la stratégie de Wellington, l’acharnement des Français pour la faire tomber, les mouvements de troupe, les réactions des soldats se regroupant en carrés face aux charges de cavalerie…

L’idée n’était pas de rejouer une bataille qui a impliqué au total 140 000 hommes – et 40 000 chevaux – mais de donner une idée de ce qui s’est passé à l’époque, avec aussi des phases marquantes comme l’ouverture des portes de la ferme par quelques soldats de l’Empereur, avant que les Coldstream Guards parviennent à les refermer, tenant les Français en échec.

Le résultat était impressionnant et a été très apprécié par le public, qui était encore plus nombreux dimanche matin autour du périmètre de ces reconstitutions 2023.

"Samedi, il y avait quelques défauts, confiait dimanche midi Franky Simon, qui joue le maréchal Ney dans ces reconstitutions qu’il coordonne depuis 1999. Mais ce matin, tout était bien pour le nombre de soldats dont nous disposions. Je pense que les spectateurs, qui ont aussi eu droit à la fumée et à la poudre, ont apprécié !"

"Je connais pratiquement tout le monde par son prénom"

Pour arriver à ce résultat alors que les reconstitueurs n’ont évidemment pas l’occasion de répéter avant de s’affronter sur le champ de bataille, le coordinateur part d’un scénario de base qui tient en quelques lignes. La scénographie, elle, est écrite et communiquée aux compagnies tandis que pour la tactique militaire sur le terrain, on fait… comme à l’époque.

"Via la hiérarchie militaire: je transmets les ordres aux aides de camp, qui répercutent auprès de la cavalerie, de l’infanterie, etc., confirme Franky Simon. Et ça marche plutôt bien. Il faut dire qu’avec le temps, je connais pratiquement tout le monde par son prénom."