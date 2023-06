Waterloo : Hippolyte Girardot sera l’invité d’honneur du festival du film historique

Le Waterloo Historical Film Festival (WaHFF) poursuit son petit bonhomme de chemin avec, d’année en année, de plus en plus de fidèles. Sa 11 édition se prépare à accueillir quelques grands noms. Ainsi, on apprend qu’Hippolyte Girardot en sera l’invité d’honneur. Acteur connu du grand public depuis ses rôles dans Fort Saganne (Alain Corneau, 1984) ou encore Manon des sources (Claude Berri, 1984), et plus récemment, dans The French Dispatch (2021) de Wes Anderson, Hippolyte Girardot est également réalisateur, scénariste ( Le Bureau des Légendes) et photographe.