Waterloo : la clinique Derscheid sera démolie et le site rendu à la forêt de Soignes

Les gains environnementaux d’une démolition sont plus importants que les gains financiers que la Région pouvait espérer d’une vente, a expliqué le ministre Dolimont.

"La balance coût/bénéfice n’a pas comme seule vocation de faire rentrer de la trésorerie dans les caisses wallonnes. L’aspect environnemental du site de la forêt de Soignes a toujours été pour moi un point d’attention important", a assuré le ministre qui avait hérité de ce dossier de son prédécesseur Jean-Luc Crucke.

La Région n’ayant aucune affectation publique réaliste pour la clinique Derscheid, il n’était pas question de laisser le site à l’abandon alors que la clinique psychiatrique quittera les lieux pour s’installer dans ses nouveaux bâtiments construits à Wavre.

Deux solutions s’offraient alors à la Région wallonne: vendre, avec des conditions environnementales, ou conserver et démolir les bâtiments. Longtemps, la première hypothèse a fait office de piste privilégiée. Finalement, la réévaluation des coûts de démolition à la baisse, de 2,5 millions à environ 1 million, a facilité le basculement vers la deuxième hypothèse.

Ce sont les représentants de l’ASBL Fondation de la forêt de Soignes qui ont attiré l’attention du ministre sur ce coût qu’ils estimaient surévalué. Le ministre a alors demandé une nouvelle estimation de ces coûts de démolition, désormais chiffrés aux alentours d’un million.

"Il faut prendre ce chiffre avec prudence, prévient toutefois le ministre Dolimont. Il demande une analyse plus fine."

"L’option du retour à la nature est envisagée sérieusement"

Quoi qu’il en soit, le coût de sécurisation et d’entretien des bâtiments sera trop important pour la Région. C’est pourquoi la démolition est privilégiée: "Le bâtiment principal de la clinique ne présente pas de réelle valeur architecturale, estime Adrien Dolimont. L’option du retour à la nature est donc envisagée sérieusement. Le site resterait propriété de la Région et serait rendu dans sa majorité à la forêt. Le dossier doit être finalisé dans les prochains mois."

Le député André Antoine (LE), qui interrogeait le ministre sur le sujet au parlement wallon, rappelait que la clinique Derscheid se situe au milieu d’une zone Natura 2000 et est coincé entre deux parcelles classées par l’Unesco comme patrimoine mondial, et que la vente à un privé aurait pu mettre ce classement en péril. Il se dit donc ravi de la volte régionale: "C’est un renversement de décision qui me plaît, que j’encourage.".

La députée Hélène Ryckmans (Écolo), qui à plusieurs reprises avait plaidé auprès du ministre pour un retour à la nature du site, est également ravie: "C’est une très bonne nouvelle. Je ne suis pas particulièrement surprise étant donné que le ministre avait rencontré les associations. Je sentais bien de sa part qu’il était attentif au côté préservation de la nature, qu’il n’était pas dans un objectif budgétaire bête et méchant. Il faut, cela dit, féliciter les associations qui n’ont pas lâché l’affaire et ont pu convaincre le ministre grâce à des arguments solides et documentés. La réévaluation des coûts de démolition, c’est à eux qu’on la doit".

La députée pense également que certains bâtiments pourraient être conservés à l’état de ruines et seraient dès lors utiles à la biodiversité en faisant office de refuge pour certaines espèces.