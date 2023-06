Les souverains belges et néerlandais à Waterloo et Mont-Saint-Guibert, le 21 juin

Le programme du 20 juin prévoit notamment une cérémonie d’accueil sur la place des Palais, une visite à l’hôtel de ville de Bruxelles suivie d’une rencontre avec la population sur la Grand-Place.

Le 21 juin, les deux couples assisteront au 1er Forum belgo-néerlandais sur les technologies climatiques à Bruxelles. Ce forum permettra aux entreprises, aux centres d’expertise et aux secteurs publics belges et néerlandais de partager leurs connaissances sur l’hydrogène vert, la construction climatiquement neutre, l’agriculture du futur et la mobilité intelligente et durable. Les deux rois visiteront ensuite l’entreprise Aerospacelab à Mont-Saint-Guibert, spécialisée dans les données satellitaires et la conception de mini-satellites pour des clients publics et privés. Entre-temps, les reines visiteront la Chapelle musicale Reine Élisabeth à Waterloo.

Les deux couples se retrouveront au château de Seneffe pour un déjeuner de travail sur la gestion de l’eau et les risques de sécheresse et d’inondation. Ils visiteront ensuite le Biopark à Charleroi, où des start-up et des entreprises biopharmaceutiques collaborent à la mise au point de traitements médicaux et de vaccins. Toujours à Charleroi, à l’institut Saint-André, les deux couples découvriront une fresque murale réalisée par la dessinatrice néerlandaise Dido Drachman et le dessinateur belge Christian Durieux. La journée se clôturera par un concert à Flagey, à Bruxelles.

La journée du 22 juin débutera à Louvain par une visite à l’IMEC consacrée à la stratégie européenne et belge dans le domaine des semi-conducteurs et la recherche afférente. Suivront une visite du Musée royal des beaux-arts d’Anvers et un déjeuner thématique sur la formation professionnelle et l’activation des jeunes. Enfin, les deux couples visiteront la Maison du Port (Havenhuis), où ils discuteront de la transition énergétique avec des représentants des principaux ports belges et néerlandais, des acteurs industriels et des PME actives dans le domaine de l’hydrogène et captage de CO2.