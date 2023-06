"Dinner in the sky" dominera la butte du Lion de Waterloo

L’histoire de la bataille de Waterloo, de Napoléon ou encore du duc de Wellington sera au centre de toute l’attention avec la promesse de soldats en tenue, de feux de camp, de canons, de tambours ainsi qu’une animation de vidéomapping sur la façade du panorama tandis que l’accueil des invités se fera au bivouac de l’Empereur, au pied de la butte du Lion.

La plate-forme proposant 32 places assises, réparties en 8 tables rondes, s’articule autour d’une cuisine centrale de 4 mètres de long, où évoluent chef et brigade. Un menu 4 services (deux entrées, un plat et un dessert) sera quotidiennement orchestré, cuisiné et servi par le toqué gastronomique du jour à midi, 19h et 21 h 30. Une version cocktail est également programmée l’après-midi durant les week-ends.

Il faut compter 300 € par personne pour goûter à cette expérience culinaire hors sol ; la moitié pour les cocktails suspendus.

Cette expérience gastronomique 100% belge rencontre un succès grandissant depuis sa création en 2010. Initialement installé au Mont des Arts, le concept a également foulé les pavés du Cinquantenaire, de la place de Brouckère, de la basilique de Koekelberg, de l’esplanade située devant l’Atomium ou encore au bord du canal de Bruxelles.