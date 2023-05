La zone économique du Triage Sainte-Gertrude à Waterloo crée de houleux débats

Récemment, la société Immobel a introduit un permis d’urbanisme auprès de la commune pour raccorder la zone à la voirie. L’entreprise immobilière belge veut faire de l’endroit un zoning. À cet effet, une enquête publique a été lancée par les autorités communales, conformément à la loi, entre le 17 avril et le 16 mai dernier. Mais une fois l’annonce faite, de nombreux Waterlootois se sont inquiétés et, sur les réseaux sociaux, de nombreuses rumeurs se sont propagées. Raisons pour lesquelles la bourgmestre Florence Reuter (MR) a organisé cette réunion d’information.

Réunion qui a très vite tourné au vinaigre. La colère et l’inquiétude des riverains ont rapidement mené à du "chahutage" et plusieurs voix se sont élevées face aux explications de la bourgmestre.

La maïeure a d’abord affirmé que les autorités font tout leur possible pour limiter l’expansion des logements. "Nous sommes la seule commune du Brabant wallon dont la population n’a pas augmenté en 30 ans", a déclaré Florence Reuter. Ce qui a déclenché des rires d‘une partie de l’assistance.

Les riverains présents étaient également sceptiques quand la bourgmestre a annoncé mettre un frein à l’urbanisation de Waterloo. C’est le “cheval de bataille” des autorités communales: "Personne ici n’a envie d’ur baniser les dernières zones vertes de Waterloo".

Échanges musclés

Florence Reuter s’est ensuite lancée dans l’historique d’occupation de la zone pour conclure que la commune fait ce qu’elle peut. Mais comme il s’agit d’un terrain privé, libre à Immobel d’en faire ce qu’elle veut: "E n face, nous avons des promoteurs avec des moyens et une armée d’avocats. C’est le pot de terre contre le pot de fer. Et nous avons des deniers publics que nous ne pouvons pas utiliser n’importe comment pour payer des avocats".

La présentation de la bourgmestre a été plusieurs fois interrompue par un citoyen souhaitant prendre la parole. Le ton est monté entre ce dernier et Florence Reuter, les deux s’accusant mutuellement de mentir sur ce dossier. Lors des questions-réponses, ce même Waterlootois a voulu interroger la bourgmestre sur la mobilité dans la zone, une autre inquiétude partagée par plusieurs citoyens. En effet, ceux-ci s‘inquiètent du trafic routier dans les alentours après l’implantation du zoning et plus particulièrement à la drève des dix mètres, juste de l’autre côté de la voie ferrée.

La mobilité pourrait s’en trouver encore plus chamboulée si l’institut des Sacrés-Cœurs s’installe en face de la zone économique. Le Master plan prévoit de raser les bâtiments vétustes de l’école pour en faire une zone de rencontre. Il faut donc trouver un nouvel emplacement et le Triage Sainte-Gertrude est souvent évoqué. Bien que rien n’est encore concret pour l’instant, cette éventualité n’atténue pas les craintes des riverains.

Après lecture du dossier, d’autres voix ont évoqué l’irrecevabilité du projet porté par Immobel. Les services juridique et urbanistique y porteront une oreille attentive car pour l’instant ils n’ont pas encore analysé le dossier. Car comme le prévoit la loi, il est soumis à enquête publique dès sa réception et seulement après avoir reçu tous les éléments, les juristes s’en occupent. Finalement, après deux heures de réunions, nombreux furent les Waterlootois à être partis insatisfaits des explications des autorités politiques et administratives. Et même si les opinions divergent, tout le monde est d’accord sur un point: le dossier est loin d’être clos.