215 km de corridors cyclables d’ici 2030, voici les grands projets Ravel et cyclostrades du BW

D’ici 2025, grâce aux investissements de la région, de la province et de la commune de Braine-le-Château, il sera possible de relier la gare de Braine-l’Alleud jusqu’aux anciennes forges de Clabecq en passant par le parc d’activités d’UCB. Entre-temps et dans le prolongement, 2,2 km de pistes vont être aménagés entre l’avenue des Bognées et la rue de Wauthier-Braine à Ittre permettant de relier Haut-Ittre à la ligne 115.

De nombreux projets à venir

Après l’inauguration de la première cyclostrade de Wallonie le long de la chaussée de Bruxelles à La Hulpe, d’autres projets attendent la jeune province. Il est envisagé de construire une cyclostrade entre Bruxelles et Louvain-la-Neuve le long de la E411 et la N4. Une autre est prévue pour relier le Ravel entre Court-Saint-Etienne et Nivelles à Wavre en longeant la Dyle. Financés à hauteur de 8,7 millions d’euros, les travaux débuteront dans deux ans et se finiront vers 2030.

De plus petits chantiers sont prévus dans tout le Brabant wallon : une piste de 950 m entre la Chapelle musicale et le chemin du Pachy à Waterloo, un tronçon de 2 km pour relier la gare de Rebecq à Clabecq, etc. Ce 25 mai, les travaux débutent pour faire la liaison entre le Ravel de l’Abbaye de Villers-la-Ville et de Baisy-Thy vers les rues de la Croisette et Ry D’Hez à Villers-la-Ville. Un peu plus de 500 000 euros sont prévus pour réaliser les 3,3 km de tracé. Début août, 550 m seront aménagés pour une piste cyclable à la rue du Dimont pour relier la N5 à Lasne. Le budget prévu est de 230 000 euros.

L’ensemble des travaux s’inscrivent dans la stratégie BW 2030. L’un des objectifs est de créer 215 km de corridors cyclables. Avec ce plan, les autorités provinciales souhaitent faire du vélo un moyen de transport efficient et sûr pour les déplacements vers Bruxelles et la Flandre mais aussi entre l’ouest et l’est du Brabant wallon.

La province en soutien aux communes

La province du Brabant wallon investit près de 1,5 million d’euros chaque année pour les infrastructures cyclables dont 1,25 million pour 2023. L’objectif est de proposer un réseau cyclable cohérent sur l’ensemble du territoire brabançon, de garantir un aménagement plus rapide et des économies d’échelle. La stratégie de la province est de dépasser les limites des frontières communales en harmonisant les différents tronçons de Ravel et les futures cyclostrades : “Si nous n’avions pas cette vision supracommunale, nous aurions plein de petits tronçons non reliés les uns aux autres” déclare Tanguy Stuckens (MR), député président de la province.

Pour réaliser ses ambitions, la province possède un service administratif reconnu concernant la mobilité. Une expertise sur laquelle compte la région wallonne car elle délègue une partie de la gestion des travaux à la province. Ainsi, entre 2019 et 2021 un peu plus de 18 km de réseau cyclable ont été créés pour 3.2 millions d’euros. Pour 2022 à 2024, 3 km sont terminés et 4 autres km sont en cours pour 1,6 million d’euros. Près de 12 km sont également à l’étude. Dont coût : 1,2 million d’euros