Waterloo et Virginal : jusqu’à 30 mois de prison pour deux plantations de cannabis

Le 1er janvier 2018, la police intervient avenue des Sansonnets, suite à un différend sur la voie publique. Sur place, les agents remarquent la porte d’un garage grande ouverte et une forte odeur de cannabis qui émane de l’habitation. Rapidement, on constate que toute la maison est dédiée à la culture du cannabis. La plantation est en cours de démontage, mais le compteur électrique est toujours bidouillé pour éviter de payer toute la consommation des ventilateurs, lampes chauffantes et autres extracteurs d’air. Interrogé, le propriétaire donne le nom d’un locataire, qui a signé un bail en avril 2017 et lui paye chaque mois 1 100 €. Il s’agit d’un Bruxellois dont les revenus mensuels… n’atteignent pas le montant du loyer.