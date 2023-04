Waterloo : 38 mois de prison avec sursis partiel pour détention d’images pédopornographiques

Les policiers savent ce qu’ils recherchent mais ils vont, partiellement en tout cas, faire chou blanc. L’homme a en effet eu le temps de réinitialiser le GSM avec lequel il avait diffusé les images à caractère pédopornographique qu’il avait téléchargées. Le PC, par contre, confirmera les informations reçues des États-Unis.

L’homme est coutumier de faits délictueux du genre et son casier judiciaire porte plusieurs condamnations pour déviances sexuelles, deux ans de prison en 1998 et, surtout, six ans en 2008 pour viol de mineure. Cette dernière condamnation s’accompagnait d’une mise à disposition du gouvernement pour dix ans.

Il a comparu comme détenu à l’audience correctionnelle de Nivelles du 15 mars dernier pour répondre de la diffusion de ces images et vidéos entre le 5 février 2020 et le 5 janvier 2022, date de cette perquisition.

"Au moins, en prison, on met les victimes à l’abri"

Le parquet, représenté par la substitute du procureur du roi Olivia Cuylits, se montra inflexible. Une peine de 38 mois de taule accompagnée d’une nouvelle mise à disposition du gouvernement pour dix ans fut requise avec le commentaire suivant: "Au moins, en prison, on met les victimes à l’abri".

Mélanie Bosmans, l’avocate du prévenu, n’était pas de cet avis. Son client est en thérapie depuis des années et le Covid n’a rien arrangé avec le confinement. "C’est un malade à traiter. Cette thérapie ne s’arrêtera jamais et, en prison, un suivi psychologique, c’est néant. Le 3 mars, la prison a demandé l’avis d’un psychiatre, lequel ne peut exclure le risque de récidive. Donc, il faut intensifier le suivi psychologique individuel et en groupe." Elle demanda une peine avec suivi probatoire, psychologique et médicamenteux.

Le tribunal s’est rangé partiellement aux réquisitions du parquet: 38 mois mais avec sursis pour moitié, avec un encadrement spécifique, amende ferme de 4 000 € et interdiction de fréquenter des mineurs pendant cinq ans.