Waterloo : la femme d’ouvrage escroquait une octogénaire

La police a procédé à une analyse bancaire et a vu d’où venait le problème: très régulièrement, des montants étaient retirés du compte de la victime pour être versés sur un compte toujours identique, alors que ces opérations reprenaient en communication des mentions comme "Proximus", "Mutuelle" ou "Assurances".

Ce compte bénéficiaire des versements était celui de la femme de ménage de la Waterlootoise et le total des virements dépassait les 9 000 €. Rien à voir avec la rétribution de la dame d’ouvrage: celle-ci travaillant au noir depuis près de dix ans en bénéficiant d’allocations de chômage, elle était payée en liquide.

Interrogée par la police, l’octogénaire a confirmé que depuis la pandémie, elle avait sollicité sa femme de ménage pour effectuer ses paiements via un smartphone. En lui demandant de lui montrer comment faire, mais elle allait trop vite et promettait toujours de prendre le temps plus tard…

Sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel, la femme de ménage a d’abord exprimé des regrets et promis de rembourser. Avant d’opérer une courbe rentrante, précisant qu’elle pouvait s’être trompée en effectuant certains virements, parce qu’elle parlait en même temps avec la vieille dame.

"Il faut vraiment avoir la tête ailleurs pour indiquer son propre compte bancaire et écrire en communication Mutuelle, Assurances ou Proximus, l’a interrompue la présidente. Parce que nous savons bien, tous ici, que pour payer ces organismes, il faut recopier une communication structurée. Vous avez le droit de raconter n’importe quoi mais ce n’est pas une erreur que vous avez commise: c’est une infraction !"

Le ministère public en a rajouté une petite couche: "Madame nous dit qu’elle aimait beaucoup la victime. Elle aimait surtout son compte en banque !"

Le jugement vient d’être rendu: la prévenue écope de sept mois de prison assortis d’un sursis probatoire dont la condition principale est de rembourser intégralement la victime.