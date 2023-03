La Chapelle musicale a perdu son président

Il laissera le souvenir d’un homme courtois, avenant et souriant. Infatigable travailleur et amoureux des arts et de la musique en particulier, il a incarné le renouveau de cette prestigieuse institution qu’avait créé son grand-père, pendant près de 20 ans. Bernard de Launoit était le fils de Jean-Pierre de Launoit, l’un des pères du Télévie et président de RTL, Dans son ombre, sa mère avait fondé l’association SOS Villages d’enfants, à laquelle elle avait consacré sa vie.

"Bernard est décédé le 23 mars, entouré de sa famille et de ses proches, après une maladie contre laquelle il s’est battu de toutes ses forces au cours des six derniers mois. Un combat exemplaire, peut-on lire dans le communiqué de la Chapelle. La Chapelle musicale a perdu un leader charismatique et inspirant avec une intelligence aiguë qui cherchait constamment de nouveaux projets et qui a travaillé jusqu’au bout pour notre institution. Nous nous souviendrons de lui comme quelqu’un qui a vécu sa vie avec passion. Une passion consumante pour l’art sous toutes ses formes et avec un amour durable de la musique classique. À la barre de la Chapelle Musicale pendant près de vingt ans, il l’a fait briller à travers le monde, toujours à la recherche de l’excellence.

Le conseil d’administration, le comité exécutif, les master en résidence et toute l’équipe de la Chapelle musicale sont profondément touchés par cette perte. Nos pensées vont à la femme, aux enfants, à la famille et aux amis de Bernard. Sa silhouette, sa marche confiante et son sourire vont nous manquer."

De nombreux témoignages de sympathie affluent sur les réseaux sociaux depuis cette annonce. Bernard de Launoit avait lancé une profonde réforme de l’institution en 2004. Il avait veillé à ouvrir les portes de la Chapelle vers l’extérieur, et notamment, la commune de Waterloo, et lui avait donné une aura internationale en attirant de prestigieux professeurs. Il aura aussi réussi le pari d’agrandir la Chapelle et de lui donner une salle de concert, et des lieux de vie pour les artistes en résidence.

"Sans la passion, impossible de consacrer autant de temps à tout cela, nous avait-il confié lors d’une rencontre en 2017. Il n’y a pas d’horaire ici, mais je ne voudrais pas faire autre chose car c’est absolument passionnant."