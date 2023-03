Waterloo: Aurore de Becker, Marine Panagiotidis et Alexis Degen lauréats des Mérites sportifs

Les Mérites sportifs individuels sont les récompenses accordées aux sportifs waterlootois. Trois personnes ont été récompensées. La plus jeune, à moins de 18 ans, Aurore De Becker, nageuse spécialisée dans les longues distances, 3e au ranking belge et vice-championne francophone. À peine plus âgée, Marine Panagiotidis est l’autre lauréate, 3e à l’Iron Man de Francfort pour sa catégorie, elle est aussi championne francophone de triathlon et d’aquathlon. Le dernier, Alexis Degen est le représentant du Woodbad, l’ASBL waterlootoise de Badminton, avant en tant que joueur, maintenant en tant que président. Il a également remporté le Championnats Élites de la fédération francophone de badminton en double messieurs.

Au niveau collectif, 8 clubs sont cités mais dans des domaines sportifs différents. En Basket, les P3 Dames et les U18 Élites du Royal Waterloo Basket sont les équipes récompensées. Toutes les deux pour leur victoire dans leur championnat respectif. Pour ce qui est du rugby, l’équipe 2 de l’ASUB (Espoirs) remporte le championnat en D1 Réserves. Quant à l’ASUB 3, l’équipe monte de Régionale 2 en Régionale 1 après avoir remporté le titre.

L’équipe des filles Watducks U14 en hockey sur gazon s’est fait remarquer pour sa médaille de bronze au championnat d’Europe. De retour en natation, l’équipe relais masculine senior peut faire valoir ses deux titres aux championnats francophones tandis que les Piranha en tennis de table deviennent champions de Belgique en double en 2022 grâce à Laurent Tempels et Louis Dennis. Finalement, les Dames de 45 + en tennis sont championnes en catégorie 1 dans la province du Brabant wallon et demi-finalistes des tournois entre régions.

Prix spéciaux

Il n’y a pas que les sportifs mis à l’honneur. Les prix des Clubs jubilaires saluent la longévité des clubs waterlootois de plus de 20 ans. Ainsi le Football Espérance Chenois a fêté ses 50 ans en 2022 et le Royal Waterloo Basket ses 65 ans. Autre récompense, les Prix du Conseil consultatif des Sports célèbrent les bénévoles investis dans un club de la commune. Patricia Beaussillon est investie depuis plus de 10 ans au Watducks. Polyvalente, elle est sur tous les fronts : sécurité des enfants, attribution des terrains, bar, etc. Marc Moriot, lui, est bénévole depuis 30 ans à l’Espérance Chenois, d’abord joueur puis administrateur et trésorier, il est aujourd’hui délégué de l’équipe des vétérans et vice-président du club depuis 2016.