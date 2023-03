Cindy Dequesne est ingénieure industrielle chimiste de formation et travaille en tant que conseillère énergie-climat et développement durable au sein du cabinet du ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet. À Waterloo, elle a déjà occupé la fonction de coprésidente de la locale et siège depuis les dernières élections au conseil communal.

Adrien Volant, diplômé en communication et politiques européennes, est le chef de cabinet adjoint et directeur de la communication de la ministre fédérale du Climat et de l’Environnement, Zakia Khattabi. Diplômé du Conservatoire royal de Bruxelles en musique et arts, il continue parallèlement d’évoluer comme artiste et compositeur. Il est arrivé à Waterloo fin 2022, quittant Ixelles où il siégeait comme conseiller communal dans l’équipe du bourgmestre Christos Doulkeridis (Écolo). "Waterloo a besoin d’une vision à long terme, traduite dans un projet de redéploiement enthousiasmant, avec des responsables politiques qui s’y consacrent à 100%, indique Adrien Volant. Il n’est pas facile de faire bouger les lignes avec une majorité qui, systématiquement, balaie d’un revers de la main toutes les initiatives que nous mettons sur la table. En témoignent, ces derniers mois encore, des rejets de nos plans visant à promouvoir les droits des femmes, à lutter contre les mégots en ville, à faire face aux canicules de plus en plus fortes et rapprochées, etc. Lors du dernier conseil communal, la majorité libérale a d’ailleurs été jusqu’à voter contre la motion en soutien à l’humanitaire belge Olivier Vandecasteele. Une première en Belgique ! Cela ne nous empêchera pas de continuer à interpeller la majorité, à lui faire part de nos propositions dans l’intérêt des Waterlootois."

Conférence le 21 mars

De son côté, Cindy Dequesne souligne que "nous avons la chance de pouvoir compter sur un groupe dynamique aux compétences diverses et variées. Les questions économiques font, par exemple, l’objet d’un grand intérêt au sein du groupe. Raison pour laquelle nous organisons, le 21 mars à la maison communale, une conférence en la matière. Nous parlerons d’économie durable au niveau local en compagnie d’entrepreneurs waterlootois, nous balaierons les questions économiques de manière plus large en évoquant le travail mené par les écologistes pour l’entrepreneuriat, les PME, les indépendants… sans oublier de faire part de nos propositions concrètes en la matière pour Waterloo".