Vénus et Jupiter offrent un beau ballet cosmique dans le ciel nocturne du Brabant wallon

"Leur alignement n’est pas si rare que ça, même si ici, elles sont vraiment très proches, précise Didier Denies, le président du BW Astronomie, club d’astronomie basé à Waterloo. Il faudra attendre quelques années avant de revoir ça."

Mais le spectacle ne se limite pas à cette rencontre céleste. "Lundi et mardi dernier, en utilisant un appareil photo, on a pu voir des aurores boréales. Sous nos latitudes, le ciel présentait plutôt des couleurs rougeâtres. Et puis, pour le moment, on observe surtout les constellations d’hiver, comme Orion qui est magnifique à voir. Certains de ses points sont visibles à l’œil nu, comme la nébuleuse d’Orion, soit un nuage de gaz."

Le président du club d’astronomie pointe encore les Pléiades, un amas d’étoiles "que beaucoup confondent avec la Petite Ourse du fait qu’elles forment aussi une espèce de petit chariot, mais plus petit que celui de la Petite Ourse et beaucoup plus lointain. Se repérer dans le ciel demande un peu de connaissances."

Journée découverte le 4 mars à Waterloo

Des connaissances que les astronomes partagent volontiers, notamment lors d’événements ouverts au grand public. Et ce week-end, le samedi 4 mars, le BW Astronomie organise une journée découverte de l’astronomie, à Waterloo.

"Le plus simple pour commencer l’observation du ciel est de rejoindre un club à l’occasion de tels événements pour discuter avec des astronomes, scruter le ciel avec des télescopes et ainsi voir la beauté du ciel et s’initier à l’astronomie. Car l’astronomie, c’est très vaste : on peut donc être très vite déboussolé ou faire des frais en équipement qui peuvent se révéler inadéquats et inutiles."

Le 4 mars, de 14 h à 17 h 30, le BW Astronomie sera devant la maison communale de Waterloo (rue François Libert). Car l’astronomie, ça peut aussi se passer en journée avec l’observation du Soleil. "Nous aurons des instruments spéciaux qui permettront d’observer notre étoile en toute sécurité, car le Soleil est un astre très dangereux à voir. On ne peut pas le regarder à l’œil nu. Avec nos instruments, nous pourrons voir les taches solaires et les protubérances de l’astre."

De 19 h 30 à 23 h 30, le club s’installera sur le parking de l’école communal du Grand Frêne (rue du Cimetière), à Ophain (Braine-l’Alleud). "On pourra notamment observer Jupiter et Vénus mais aussi évidemment la Lune."

L’événement est gratuit, sans inscription (renseignement : 0495 27 74 46). Si la météo se fait chagrine, l’activité peut être annulée.

Après avoir observé les astres et sondé une infinitésimale partie de notre Univers, vous ne pourrez peut-être plus décrocher les yeux du ciel.

"Je me suis passionné très jeune pour l’astronomie en regardant les Perséides, cette pluie d’étoiles filantes qui traverse notre ciel en été, raconte Didier Denies. Maintenant, je m’intéresse beaucoup à l’astrophotographie ou encore à la recherche des exoplanètes (NDLR : planète située en dehors de notre système solaire) . Et puis, j’aimerais beaucoup être parmi les premiers à observer une photo envoyée par le nouveau télescope James Webb car il révolutionne la recherche spatiale et à chacune des photos qu’il envoie, on fait de nouvelles découvertes sur notre univers..."