Waterloo: À quelles conditions la clinique Derscheid sera-t-elle mise en vente en mai ?

Le but du ministre, c’est d’avoir conclu la vente quand l’hôpital psychiatrique qui occupe les lieux libérera les lieux, vers le milieu de l’année 2024.

La clinique devrait être mise en vente en mai 2023. Les candidats acquéreurs auront jusqu’en novembre 2023 pour se déclarer. "Le semestre laissé aux amateurs pour déposer les offres est nécessaire pour leur permettre d’étudier un projet intégrant les contraintes. Suivra alors la sélection de l’acheteur", explique le ministre Dolimont, laissant entendre qu’il ne sera pas question que d’argent.

L’achat de la clinique sera, en effet, soumis à conditions. Lesquelles ? La députée Hélène Ryckmans (Écolo) aurait aimé le savoir.

"Le ministre ne dit rien sur le type de cahier des charges et sur la manière dont celui-ci pourra prévoir des clauses pour assurer la protection environnementale la plus forte et assurer un projet positif pour la nature à cet endroit-là", regrette-t-elle.

"Être attentif à notre environnement et de ne pas brader le sol de la forêt de Soignes"

Mais ce n’est pas là le plus grand regret formulé par la députée chastroise. Hélène Ryckmans aurait souhaité que le ministre envisage la piste de l’emphytéose plutôt que de la vente. "Je regrette une nouvelle fois le fait que l’on préconise la mise en vente. Cela constitue un dangereux précédent alors que nous sommes en demande de conserver des espaces complets de nature, d’être attentif à notre environnement et de ne pas brader le sol de la forêt de Soignes. Je peux comprendre qu’on utilise les bâtiments, que l’on voie ce que l’on peut y faire, que l’on puisse y réfléchir. Les associations environnementales et la Fondation forêt de Soignes qui est très attentive au statut de cette partie de la forêt sont motivées à la préservation des lieux".

Ces associations et fondation devront donc attendre de connaître le futur propriétaire pour savoir ce que deviendront la clinique Derscheid et la propriété qui l’entoure.

Propriété dont la superficie mise en vente a été réduite justement pour préserver la forêt, a expliqué le ministre: "J’ai personnellement approuvé le plan de mesurage délimitant la partie de ce site destinée à être vendue. Lors de son établissement, la conservation de la nature a été prise en considération en soustrayant d’importantes superficies de la vente initialement projetée, sans pour autant dévaloriser significativement les constructions présentes".

Le ministre n’a toutefois pas signalé à quel prix la Région espérait vendre son bien: "L’inventaire des contraintes, notamment urbanistiques et environnementales, n’est pas encore terminé. Ces contraintes sont susceptibles d’impacter la valeur (de la clinique Derscheid)".