Pour le ministre Borsus, le sex-shop de Waterloo est encore un commerce comme un autre

La bourgmestre de Waterloo, Florence Reuter (MR), avait déjà interrogé le ministre fédéral David Clarinval (MR) sur les moyens dont disposait la Commune pour éviter cette proximité entre les écoliers et le sex-shop. Le ministre Clarinval lui avait suggéré un règlement de police "fondé sur l’ordre public et les bonnes mœurs". Il ajoutait une autre piste, "celle du permis d’implantation commerciale ou du permis d’urbanisme".

C’est sur cette piste que le député wallon Olivier Maroy (MR) et le ministre wallon de l’Aménagement du Territoire, Willy Borsus (MR), ont échangé, ce mardi.

Après avoir fait remarquer que le commerce qui allait ouvrir à Waterloo "n’est pas une simple boutique où l’on vend frous-frous et lingerie, mais un établissement sur plusieurs étages avec salles de massage, cinéma et jacuzzis…", le député Maroy a constaté que, contrairement à ce qui est prévu en région bruxelloise, les Communes wallonnes n’ont pas leur mot à dire lors de l’installation de sex-shop sur leur territoire.

Le ministre Borsus l’a concédé, le permis d’urbanisme n’est pas un moyen efficace pour empêcher l’ouverture d’un sex-shop. Il est même possible d’ouvrir ce type de commerce sans devoir solliciter de permis d’urbanisme, a expliqué Willy Borsus: "La chaussée de Bruxelles à Waterloo est une rue commerçante située en zone d’habitat. Si le bâtiment concerné par la nouvelle destination abritait déjà une offre en vente ou en échange de biens et services, ou que l’espace consacré à cette offre est inférieur à 300 mètres carrés, aucun permis d’urbanisme n’est nécessaire. Dans les autres cas, un permis d’urbanisme est requis. Il n’est pas exclu évidemment que d’autres actes et travaux à réaliser nécessitent un permis. Cela peut aussi concerner les enseignes."

"Des établissements pas toujours adaptés à leur environnement"

Le ministre Borsus a toutefois veillé à ne pas paraître insensible à "la situation que peuvent vivre les habitants du quartier suite à l’arrivée potentielle de ce type d’établissements, pas toujours adapté à son environnement, singulièrement dans des quartiers résidentiels, à proximité d’établissements scolaires". Mais cela ne change rien aux règles d’urbanisme.

Règles que le ministre est prêt à modifier si les Communes le réclament: "Elles pourraient être habilitées à agir en fonction de la nature des activités (du commerce). Je vais redemander à l’Union des Villes et Communes s’il y a une demande plus transversale d’adaptation réglementaire à cet égard."

Pour le député Maroy, il serait "plus clair" d’inclure les sex-shops, peep-shows, etc. dans la liste des établissements soumis à permis d’urbanisme comme le sont les night-shops, les stations-service ou les salles de jeux.

L’Orp-Jauchois précisait dans la foulée qu’il n’entrait nullement dans ses intentions de demander l’interdiction de ce genre de commerce mais qu’il veut éviter "les problèmes de coexistence" entre sex-shops et écoles.