Comment interdire un sex-shop près d’une école ? La question sans réponse qui se pose à Waterloo

La bourgmestre de Waterloo, Florence Reuter (MR), a même ouvert le débat à la Chambre. Elle voulait que le ministre des Classes moyennes, David Clarinval (MR), l’éclaire sur les moyens dont disposent les communes pour empêcher ce genre d’établissements de s’installer où bon leur semble.

"Cette question a tendance à faire sourire. Mais pour les municipalistes, cela fait tout de suite moins sourire, assure la députée-bourgmestre Florence Reuter, quand vous avez des riverains qui vous interpellent en disant: “Comment pouvez-vous laisser s’installer de tels établissements sans aucune limite, sans aucun contrôle, alors qu’il y a des écoles à proximité, ou tout simplement des maisons avec des enfants et un quartier résidentiel ?”"

Trop proche d’écoles et de clubs sportifs

Car, c’est bien ce qui gêne les responsables de la commune de Waterloo: la future boutique ouverte d’ici quelques semaines sera trop proche, estiment-ils, de lieux rassemblant un jeune public: "Je m’interroge effectivement sur la localisation de ce type d’établissements, à proximité d’écoles, à moins de 300 ou 200 mètres de lieux fréquentés par les jeunes, ou encore un club de football ou une école de danse. Vous voyez le tableau !"

Florence Reuter a affirmé ne pas vouloir purement et simplement interdire ce type de commerces: "Il n’est évidemment pas question de remettre en cause la liberté d’entreprendre, ni la liberté de commerce, mais de poser toutefois des questions sur l’encadrement de ce type d’établissements."

La bourgmestre de Waterloo a suggéré de "cadrer ces établissements, au même titre que cette possibilité est offerte aux communes pour ce qui concerne les magasins de nuit. Je ne pense pas à interdire, mais tout simplement à établir un cadre, des critères objectifs de localisation restrictifs, notamment par rapport aux écoles."

La réponse de David Clarinval n’aura pas été d’un grand secours pour les Waterlootois. Le ministre a confirmé qu’il faudrait modifier la loi de 2006, qui prévoit qu’un règlement communal peut soumettre tout projet d’exploitation d’un magasin de nuit à une autorisation préalable, pour qu’elle puisse s’appliquer aux sex-shops. "Compte tenu du but que vous semblez poursuivre, il me semble qu’une approche locale, via un règlement de police fondé sur l’ordre public et les bonnes mœurs, est plus appropriée, a-t-il indiqué à Florence Reuter. Une autre option serait celle du permis d’implantation commerciale ou du permis d’urbanisme."

Interdire sans base légale, c’est risqué

Florence Reuter a répliqué que cette solution n’était pas sans risques: "Un règlement général de police, s’il n’est pas soutenu par une base légale, est fragile. On entre alors dans des recours et dans des batailles juridiques qu’il est extrêmement difficile de soutenir pour un bourgmestre."

Elle a donc demandé le soutien du législateur: "Il faut offrir à une commune qui le désire la possibilité d’intégrer dans son règlement général de police un article fondé sur une base légale. De la sorte, elle éviterait qu’un sex-shop ne s’installe sans aucune contrainte à 300 mètres d’une école ou d’un club de sport."