Vers un ossuaire/mémorial pour les restes des soldats morts à Waterloo

Le projet ne fait encore que se dessiner. "On vient seulement d’en évoquer l’idée, donc rien de plus précis à ce stade, mais ça se fera", ajoute Dominique Bosquet. Ce dernier précise également que ce mémorial devrait accueillir "tous les ossements issus du champ de bataille, que ce soit ceux trouvés lors de fouilles ou ceux faisant l’objet de dons. Les découvreurs et, d’une manière générale, les chercheurs tiennent à ce que les ossements humains découverts à Waterloo puissent être, après analyse, traités avec les honneurs qui leur sont dus".

Et de poursuivre: "Jusqu’ici les particuliers ne sont pas nombreux à déclarer ce genre de découverte, mais au vu du tapage actuel, je ne serais pas étonné d’en voir arriver davantage". Néanmoins, "ce genre de matériel, exhumé en dehors d’un contexte archéologique bien maîtrisé, a, de notre point de vue, grandement perdu de son intérêt scientifique, comparé aux squelettes complets découverts lors de fouilles, comme celui découvert l’été dernier par exemple. Nous n’avons donc pas l’intention d’investir trop de temps et de frais d’analyse sur ces découvertes-là".

Bernard Wilkin, historien aux Archives de l’État, nuance quelque peu. Pour lui, ces ossements présentent tout de même un certain intérêt car, outre le fait qu’on en trouve peu, ils donnent l’opportunité "d’en savoir davantage sur l’état de santé de ces soldats décédés sur le champ de bataille".

Pour rappel, c’est à la fin d’une conférence de Bernard Wilkin qu’un riverain du champ de bataille avait signalé l’été dernier disposer depuis 1982 d’un lot d’ossements dont il se disait prêt à se défaire. Depuis, ces ossements ont été analysés et l’on a pu déterminer qu’ils appartiennent à minimum dix soldats, notamment des soldats prussiens - c’est d’ailleurs la première fois que l’on trouve des restes de soldats prussiens morts à Waterloo. Bernard Wilkin: "C’est une grande découverte. Avant cela, on ne disposait que de deux squelettes retrouvés lors de fouilles".

Enfin, ajoutons que l’AWaP s’intéresse également à divers éléments potentiellement encore trouvables, "des restes de chevaux, par exemple, mais aussi les lieux où les corps des soldats ont été enfouis après la bataille", précise Bernard Wilkin.