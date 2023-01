Waterloo : plusieurs centaines de personnes mobilisées ce dimanche matin pour Olivier Vandecasteele

Sur place, les membres du comité ont rappelé qu’Olivier Vandecasteele consacre sa vie à aider les autres, et qu’il n’est pas possible de se taire aujourd’hui face à l’injustice et à la détention qu’il subit. Il a pour l’instant subi 340 jours d’isolement, alors qu’on considère que 15 jours de ce régime équivalent à de la torture.

"Si notre gouvernement n’agit pas très vite, que va-t-il se passer ? Je n’ai pas envie de terminer la phrase: un homme innocent est en danger, a expliqué Mouna Ferdi tandis que les citoyens brandissaient des pancartes réclamant la libération d’Olivier Vandecasteele. Nous devons donner le courage à nos femmes et à nos hommes politiques de trouver une solution et de ramener Olivier à la maison."

« Ramenez-nous Olivier »

Joris Brabant, le beau-frère d’Olivier Vandecasteele, sillonne la Belgique au volant d’un camion et va dans les écoles pour sensibiliser au maximum les citoyens au sort de l’humanitaire. Il a expliqué que lors d’un contact téléphonique qui a pu être noué durant la nuit de Noël, le Belge avait été informé de la mobilisation en cours pour qu’il rentre au pays. À présent, le comité de soutien et la famille espèrent une décision favorable de la Cour constitutionnelle, qui devrait intervenir au plus tard le 8 mars prochain et qui pourrait permettre un échange de prisonnier entre les deux pays.

"C’est grâce à vous que nous tenons le coup, a indiqué Joris Brabant à la foule. Les autorités iraniennes, elles sont hors d’atteinte, elles suivent une logique que nous ne comprendrons jamais. Notre interpellation d’aujourd’hui va vers notre gouvernement. Le temps de la tergiversation est fini. Ouvrez vos agendas, réservez vos vols, il y en a un lundi. Et ramenez-nous Olivier."