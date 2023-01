Tribunal correctionnel du Brabant wallon : menaces ou tentative d’assassinat, à Waterloo ?

Le 7 juin 2020, Marie-Jeanne B., qui demeure à Waterloo, est éveillée à 2 h 20 par quatre coups de feu tirés en direction de son habitation. Deux balles s’éclatent contre un mur extérieur, une fracasse une fenêtre et est retrouvée dans une porte intérieure, la quatrième est allée se nicher dans un escalier après avoir traversé la porte d’entrée. L’expert en balistique dira que les coups ont été tirés à hauteur d’homme.

62 + 48 vidéos de menaces de mort

Marie-Jeanne B. n’a aucun doute. Entre le 7 octobre 2019 et le 2 juin 2020, elle a reçu de Nico B. 62 vidéos de menaces de mort et son neveu Jimmy 48 vidéos de la même facture. Les coups de feu contre sa maison ne peuvent avoir été tirés que par Nico B., sans doute accompagné de sa compagne Sandrine, la propriétaire de la VW Polo qui avait déjà été repérée à 2 h 18 le long de la chaussée Bara et qui le sera à nouveau à 3 h 10 à Braine-le-Château sur le ring en direction de Bruxelles.

Les prévenus, qui demeurent dans la région d’Ath, étaient venus la veille célébrer l’anniversaire d’un parent à Tubize. Nico B. ne s’explique pas comment son GSM a pu borner des antennes cette nuit-là.

Jugement le 27 février

Fort des menaces répétées et du fait que, selon le rapport de l’expert, le tireur a tiré à hauteur d’homme, le substitut Gérard demanda au tribunal de transformer la prévention de menaces en tentative d’assassinat. Il requit cinq ans de prison ferme pour Nico B. et au moins deux ans, éventuellement avec sursis, pour Sandrine D.

Acquittement pour celle-ci, plaida son avocat qui évacua l’hypothèse de tentative d’assassinat car, à l’intérieur de la maison, on dort à l’étage ou à l’arrière. La Polo ? Elle a été revendue sans facture et on ne sait donc pas l’exploiter. Le GSM qui active des antennes ? Quand on roule vite et que le GSM se trouve sur un siège, il peut s’activer automatiquement. Il ne retient donc que les menaces, une prévention pour laquelle il plaidera la suspension du prononcé.

La présidente fit observer aux plaideurs qu’une tentative d’assassinat ne peut être traitée que par une chambre à trois juges. Elle rendra son jugement le 27 février.