Trois individus soupçonnés de cambriolage interpellés à Hal et Waterloo

Cette personne est soupçonnée de trois faits: un cambriolage à Meise le 23 décembre, et deux autres vols commis récemment dans la région de Louvain. L’homme a été mis à la disposition du parquet de Hal-Vilvorde, lequel l’a envoyé devant un juge d’instruction et a saisi sa voiture.

Mercredi soir, un habitant de la Kleutersbaan à Hal a entendu un bruit de verre brisé. Lorsqu’il est allé voir de plus près, il a découvert deux personnes à la fenêtre d’une maison. Les deux hommes se sont immédiatement éloignés lorsqu’ils l’ont aperçu.

Le témoin a informé la police, qui a pu déterminer que les deux individus avaient tenté de s’introduire par effraction en brisant une vitre. Ils ont pu être interpellés un peu plus tard non loin de là. Il s’agissait de deux hommes âgés de 22 et 29 ans. L’un d’eux s’est avéré ne pas avoir de documents de séjour valables. Tous deux ont été déférés devant le juge d’instruction, qui les a placés sous mandat d’arrêt.