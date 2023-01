La troisième version du projet WoW d'Eaglestone, à Waterloo, est la bonne

Le bâtiment où se trouvait l’ancien Medi-Market ainsi que le petit complexe commercial, hébergeant notamment un Leonidas, en face de l’hôtel Ibis, ainsi qu’une maison de la chaussée de Bruxelles ont déjà été détruits tandis qu’une seconde habitation est en cours de démantèlement.

À la place, va se construire un ensemble de trois immeubles de deux ou trois étages au-dessus du rez-de-chaussée comprenant 8 commerces et 42 appartements et studios. Trois maisons unifamiliales seront aussi construites.

Aussi de l’habitat « kangourou » et de l’habitat groupé

En ce qui concerne les appartements, en détail, il y aura 8 habitats "kangourou", 20 habitats groupés combinant espaces privatifs et communs et 14 appartements classiques.

Les prix de vente, hors frais, vont de 209 000 € pour un studio de 42 m2 à 840 000 € pour un appartement 4 chambres de 172 m2.

"Véritable liant entre les zones résidentielles, les espaces verts et les rues commerçantes, le projet WoW s’intègre naturellement dans son environnement et reprend la trame verte du parc, qui devient un élément central de la réflexion architecturale et esthétique", assure le promoteur dans son communiqué.

Soutien de projets en Inde et Thaïlande pour compenser les émissions carbone

Celui-ci se félicite aussi de développer le premier projet neutre en carbone dans la cité du Lion. "Grâce à cette démarche, ce sont plus de 13 000 tonnes de CO2 équivalent qui seront compensées au travers de projets certifiés comme l’installation et l’exploitation d’éoliennes en Inde ou en contribuant à rendre le secteur thaïlandais du ciment plus durable par la biomasse renouvelable plutôt que l’utilisation de combustibles fossiles. De plus, Eaglestone soutient et respecte les exigences PEB pour faire du projet WoW, un développement qui atteint le standard Quasi Zéro Énergie (QZEN) et la certification PEB A/A+." En outre, des panneaux solaires en toiture couvriront une partie des besoins en électricité des parties communes, ajoute le promoteur.

Il pointe encore que "les occupants bénéficieront de prises électriques dédiées à la recharge des vélos ainsi que d’une connexion précâblée permettant l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques".

La commercialisation du projet a été lancée et 32% des biens ont déjà trouvé preneur. La livraison est prévue en janvier 2025.

Réduit de moitié par rapport au projet initial

Au départ, le promoteur voyait plus grand, espérant construire sur le site quelque 90 logements avant de réduire, une première fois, la voilure et de viser les 65 logements. Mais il s’était à nouveau heurté aux critiques de la Commune notamment en ce qui concerne la densité de logements. La troisième version fut donc la bonne.