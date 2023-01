Waterloo : gros plan sur la Marine au temps de Napoléon

Intitulée "La Marine sous le Premier Empire", cette exposition vient de s’ouvrir et restera visible jusqu’au 1er mai. C’est la première expo de la nouvelle équipe mise en place au Musée Wellington, sous l’égide de son président, Jean-François Thonon: "On a réussi à monter cette exposition en un temps record de huit mois, au lieu des deux ans habituels. On a gagné du temps en faisant appel à des collectionneurs privés belges pour 90% des pièces".