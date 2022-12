Waterloo : avec sa Bee Boutique, Charlotte Glibert met en valeur les créateurs belges

Charlotte est passée par plusieurs métiers avant de se lancer. Institutrice, psychomotricienne, éducatrice. Un jour, elle se fait masser chez une esthéticienne écoresponsable installée à Braine-l’Alleud et là, le déclic. "Impossible pour mon cerveau de décrocher. Pendant le massage, je me suis dit que j’allais ouvrir mon magasin." Lorsqu’elle quitte l’institut, Charlotte découvre que la Commune de Waterloo lance un appel à projets pour des commerces indépendants. "J’ai rempli les formulaires et j’ai réussi le concours. Tout s’est assez vite mis en place. J’ai fait une demande de prêt à la banque, qui a été acceptée. J’ai trouvé un local et une propriétaire qui m’a fait confiance et j’ai démissionné."

Au moment de se lancer, Charlotte ne ressent pas de peur… mais beaucoup d’excitation. "J’étais peut-être un peu inconsciente, dans le sens où je n’avais jamais ouvert de magasin. Mais j’apprends énormément et je ne regrette rien." L’entrepreneuse gère tout elle-même, sauf la comptabilité, "heureusement", rigole-t-elle. Elle reçoit aussi beaucoup de soutien de la part de ses proches. "J’ai pu me rendre compte que j’étais super bien entourée. Mes amis et ma famille viennent tout le temps m’aider."

Intéressée par la nature

Prôner le belge, éthique et écoresponsable ne lui est pas venu par hasard. Depuis toujours, Charlotte Glibert est intéressée par la nature. "J’ai été scoute. Si je dois décrire l’endroit de mes rêves, c’est un camp scout. En secondaire, j’ai eu un cours d’éducation à l’environnement. On apprenait à trier les déchets, à réfléchir à notre consommation. Je pense que ma sensibilité vient de là. Ou en tout cas, ça l’a accentuée."

Avec Bee Boutique, son but est de faire reconnaître le travail des créateurs et créatrices belges. Dans ses rêves les plus fous, Charlotte aimerait aussi ouvrir des espaces de coworking à l’arrière de son magasin. "Ce sera loué par les créateurs et on pourrait les voir travailler. J’aimerais aussi avoir une pièce où on aide les gens à oser se lancer, parce que je trouve ça super important. On a des craintes qui ne sont pas spécialement les nôtres. Il faut s’en libérer pour se lancer."