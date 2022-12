Affaire Duferco/Kubla: 3 ans avec sursis requis contre l’ancien bourgmestre de Waterloo

Le procureur fédéral, Arnaud d’Oultremont, a eu des morts durs, jeudi, pour Serge Kubla, dans le cadre du dossier où sont également poursuivis Duferco SA et les dirigeants du groupe sidérurgique italien qui avait repris les Forges de Clabecq. "Il est central. On le voit de A à Z, sur les fausses factures, la corruption, la prise d’intérêt, le blanchiment au Luxembourg et en Suisse et l’association de malfaiteurs", souligne le magistrat.