Le procès de l’affaire Duferco débute ce mercredi: Serge Kubla, ancien bourgmestre de Waterloo, est au nombre des prévenus

Les débats dans l’affaire Duferco débuteront ce mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Bruxelles et se poursuivront jeudi ainsi que les 21, 22 et 23 décembre. Une dizaine de personnes sont prévenues dans ce dossier, dont la société Duferco, un représentant de l’État congolais et l’ancien ministre wallon de l’Économie, Serge Kubla, pour faits de corruption, de faux, d’usage de faux et de blanchiment.