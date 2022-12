Waterloo : un Salon des auteurs, ce week-end aux Écuries

Invités d’honneur: Bernard Tirtiaux et Eva Kavian

En plus de pouvoir rencontrer les auteurs présents, le public pourra profiter de diverses animations: 11 h, accueil en musique avec le pianiste Corentin Choufani "qui accompagne les mots de ses notes avec beaucoup de sensibilité" ; de 11 h 30 à 12 h 30, apéro et préface des activités de l’après-midi ; de 13h à 13 h 30, de 14h à 14 h 30 et de 15h à 15 h 30, lectures de textes courts ou de brefs extraits de livres (maximum 3 minutes) par des écrivains membres de L’Auberge littéraire ; de 13 h 30 à 14 h, de 14 h 30 à 15h et de 15 h 30 à 16 h, "Et si on murmurait ?", un jeu participatif entre auteurs et visiteurs, "l’opportunité d’écouter un morceau de littérature susurré à l’oreille, pour vivre 2 minutes d’étonnante intimité avec un chuchoteur" ; de 16h à 17 h, courte présentation de l’invitée d’honneur (Bernard Tirtiaux samedi et Eva Kavian dimanche) et séance de dédicaces ; 17 h 30, dernier verre en musique…

Ce salon sera aussi l’occasion de grignoter quelques gourmandises… et même de faire des emplettes littéraires pour se faire plaisir ou déjà préparer ses cadeaux de fin d’année. Entrée gratuite.

www.facebook.com/laubergelitteraire.be, info@laubergelitteraire.be