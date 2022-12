D’un côté, elles travaillent sur le CPAS qui est confronté à un cruel manque de places pour les résidents de sa maison de repos et pour lequel, on projette la construction d’un nouveau bâtiment où seraient rassemblés les services actuellement répartis sur deux sites. Coût total estimé, un peu plus de 7 millions d’euros. De l’autre, on a la police, un peu à l’étroit et dont les bâtiments doivent nécessairement mis aux normes. Pas encore de projet chiffré mais on se doute que l’aménagement de nouveaux vestiaires pour le personnel féminin, de nouvelles cellules, de locaux adaptés pour les réunions, pour les auditions… peut vite coûter quelques centaines de milliers d’euros. "Les coûts explosent de tous les côtés et c’est dans ce contexte compliqué, que nous avons décidé d’explorer de nouvelles pistes, indique Florence Reuter, la bourgmestre de Waterloo. Et nous nous sommes tombés sur une opportunité qui nous permet de régler les problèmes du CPAS et de la police d’un coup."

La police au Waterloo Office Park

Cette opportunité, c’est l’achat d’un bâtiment de 2 2 590 m2 au Waterloo Office Park pour la police, achat qui permettra aux services administratifs du CPAS de prendre la place de la police dans les locaux de la maison communale: coût de l’opération, un peu moins de 5 millions d’euros, soit une économie de 2 millions rien que par rapport au projet initial de nouveau bâtiment pour le CPAS.

"Cette solution, ça règle les problèmes du CPAS et de la police à moindre coût, poursuit la bourgmestre. E n plus, cela nous offre quelques avantages comme les synergies au niveau administratif avec le CPAS, la possibilité de mutualiser certains coûts et donc d’envisager des économies d’échelle. L’autre avantage, c’est que le déménagement d’une bonne partie du personnel libérera une aile au CPAS qui pourrait ainsi être transformée en chambres pour agrandir sa maison de repos et de soins."

Cette solution enchante les services de police ainsi que le CPAS qui, avec un budget qui ne devra pas supporter le remboursement d’un nouveau bâtiment, pourrait "à la fois envisager de rénover les 37 chambres de 10 m2 sans douche, ce qui n’était pas prévu initialement, et en ajouter de nouvelles comme expliqué par la bourgmestre", précise Raphaël Szuma, président du CPAS. Notons que l’investissement de 1 million pour l’aménagement de 20 nouvelles chambres reste d’actualité.

"C’est aussi une bonne chose pour notre mobilité, ajoute Michel Vandewalle, le chef de corps de la police qui devrait migrer dans ses nouveaux locaux dès 2023. On se retrouve tout près de la sortie sur le ring, ce qui facilitera la rapidité de nos interventions. Dans un premier temps, on va conserver les services opérationnels (bureau d’accueil, caméras…) dans l’actuel commissariat qui a été rénové à cet effet."

"Je ne voulais pas mettre nos finances en difficulté pour les prochaines années car on sait qu’à l’avenir, il faudra essayer de faire mieux avec moins de moyens", conclut Florence Reuter.

Cerise sur le gâteau, dans un premier temps, la police n’occupera que les premier et deuxième étages du nouveau bâtiment dont le rez-de-chaussée sera loué pour plus ou moins 100 000 € par an. Ce n’est plus une opportunité, c’est un cadeau du ciel qui doit être validé le prochain conseil communal…