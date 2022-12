Waterloo : 2 ans de prison pour Caroline qui escroquait les personnes âgées

Le mode opératoire de Caroline (prénom d’emprunt), 32 ans, était immuable. Elle se rendait en voiture, parfois accompagnée de son fils âgé de 12 ans, sur le parking de grandes surfaces de Waterloo. Elle repérait des personnes âgées et les abordait sous prétexte qu’elles avaient, par maladresse, heurté et abîmé le rétroviseur de son véhicule. Elle proposait une transaction. Son interlocuteur ou son interlocutrice n’avait pas le montant demandé ou exigé ? Qu’à cela ne tienne. Elle l’accompagnait à son domicile et revenait à l’agence bancaire pour le retrait.