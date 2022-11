La Commune, en association avec les commerçants de la ville, célèbre l’arrivée du père Noël avec "Imaginarian", une parenthèse enchantée au cœur des elfes, des échassiers, des chevaux lumineux, sur un fond de gospel et de jingle bells, baignée dans les effluves de vin chaud. Durant les festivités, il y aura aussi des ateliers grimage avec Lætitia Mariette, maquilleuse professionnelle, des lectures de contes, concerts…

Pour l’inauguration, le 9 décembre, une parade pour les enfants est organisée "avec le vrai père Noël !", plaisante Luc Pieltain, manager centre-ville de Waterloo et qui a imaginé le projet "Imaginarian".

Devant la maison communale, ce sont au total 27 exposants qui se relayeront durant ces deux week-ends dans les chalets, pour proposer grignotages et idées de cadeaux à mettre sous le sapin. L’Esplanade Wellington se métamorphosera en village de Noël pour accueillir des étals et le carrousel de chevaux de bois.

"Cette année, on a fait la part belle à la musique", sourit Luc Pieltain. En effet, l’ensemble Simply Gospel se produira le 10 décembre. Le samedi suivant, c’est un duo pop-folk-rock, formé par Christophe Ponset et Julie Compagnon – respectivement guitariste du groupe Machiavel et ancienne participante à The Voice Belgique –, qui montera sur scène. L’Académie de musique de Waterloo offrira également trois concerts (ensembles de cors et de trombones).

Avec les commerçants waterlootois, la Commune a imaginé trois concours. Tout d’abord, "Imaginarian", une quête dans laquelle les participants devront aller chercher des indices dans les boutiques waterlootoises. "Dessine-moi Imaginarian", un concours de dessins dont le vainqueur se verra offrir la hotte du père Noël. Enfin, le concours des "Selfées", pour lequel Lætitia Mariette vous maquillera gratuitement en fée ou en lutin. Pour ces deux derniers jeux, le vote se fera sur les réseaux sociaux et le gagnant sera celui qui récoltera le plus de "likes".