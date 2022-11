Waterloo: acquitté au bénéfice du doute pour les faits de mœurs lors de séances d’art-thérapie

Par la suite, lorsqu’on a voulu lui en faire dire un peu plus, elle a expliqué que cet homme lui avait demandé de se déshabiller pour prendre des photos d’elle, et qu’il avait aussi contrainte à certaines pratiques sexuelles. Ce qu’elle a répété lors d’audition vidéo-filmée réalisée par la police, au début de l’enquête.

Sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel, l’art-thérapeute qui était poursuivi pour viol et attentat à la pudeur clamait son innocence. Il affirmait que la fillette dont il était chargé de libérer l’expression via des techniques artistiques lui parlait très souvent de sexe, et que son job n’était pas de l’empêcher d’en parler… Mais il martelait qu’il ne s’était rien passé. D’ailleurs, les séances étaient très brèves, avec des éducateurs qui assistaient au début de l’entretien et attendaient ensuite les enfants à la sortie. Ce qui ne permettait pas, matériellement, de faire tout ce que la victime affirmait avoir subi.

Les enquêteurs ont exploité le matériel informatique du suspect, et y ont trouvé des traces de recherche sur internet via des mots-clés assez explicites, du style "ados petits seins". Plutôt compromettant vu le contexte mais là aussi, l’homme disait n’y être pour rien. Il affirmait effet accueillir régulièrement chez lui des personnes sans domicile, pour leur rendre service comme lui avait aussi été aidé à un moment de sa vie. Et il leur laissait utiliser son ordinateur, sans contrôler ce qu’elles en faisaient.

Un doute raisonnable persiste pour les faits de mœurs

Dans le jugement qu’il vient de rendre, le tribunal souligne divers éléments qui penchent en faveur de la crédibilité du récit de la victime, ainsi que les versions variables que le prévenu a livrées au fil de ses auditions. Mais la charge de la preuve incombe au ministère public et pour la justice, les arguments développés par le prévenu qui clamait son innocence à l’audience ne sont pas dénués de toute pertinence. Un doute raisonnable persiste donc, et le Waterlootois est dès lors acquitté pour les faits de mœurs qui lui étaient reprochés à l’encontre de la fillette.

Par contre, le tribunal ne croit pas du tout aux explications de l’intéressé en ce qui concerne les recherches internet qui ont été retrouvées par les enquêteurs après la saisie de son ordinateur et de son GSM. Pour ces faits, le prévenu écope d’un an d’emprisonnement assorti d’un sursis simple durant trois ans, et d’une amende de 800 €. Le tribunal ordonne par ailleurs qu’il soit privé de ses droits civils et politiques durant cinq ans, et interdit les activités le mettant en présence de mineurs durant dix ans.