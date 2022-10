Waterloo inaugurait ce jeudi le centre commercial RICH’L désormais achevé : « Un réel plus pour la ville »

Gilles Bourgoignies, chargé de développement chez Redevco: "Nous sommes convaincus que ce complexe répond aux besoins des Waterlootois grâce à une offre commerciale diversifiée. En étroite concertation avec les autorités communales, nous avons développé un lieu hybride réunissant à la fois les avantages d’un espace commercial et périphérie et des enseignes complémentaires parfaitement intégrées au centre-ville".

Cette seconde phase d’aménagement marque donc l’ouverture de nouvelles enseignes, censées compléter l’offre présente dans le centre. On trouve donc un magasin d’articles de sport (Intersport), un troisième magasin de décoration (4Murs s’ajoute au Brico et à Maison du Monde), un magasin de vêtements multimarques (Ville Neuve), un espace de loisirs pour les enfants (Komini), un centre d’hyperréalité virtuelle (Terragame), un nouvel espace horeca (Dish) ainsi qu’une agence de voyages (TUI) et le siège d’une banque (ING).

Florence Reuter, bourgmestre, voit en cette rénovation "un réel plus pour la ville" mais aussi une liaison entre les commerces de Waterloo: "L’engagement de Redevco d’offrir un parking gratuit permettra aux gens de commencer leur shopping à RICH’L, pour ensuite le poursuivre au centre-ville. Nous espérons que les habitants feront naturellement le lien entre la drève Richelle et l’hyper centre. La rénovation de la troisième phase des trottoirs de la chaussée de Bruxelles prévue au plan d’investissement communal rendra la promenade encore plus agréable".

Inscrit dans la politique communale de rénovation, le projet se positionne en fer de lance du master plan imaginé par les autorités communales.

Un projet qui s’inscrit dans la durabilité

L’entreprise Redevco qui fait partie du holding suisse COFRA est née de la création, il y a plus de 160 ans, de la marque de vêtements C&A. Depuis plusieurs années, le holding se tourne vers l’avenir et investit dans des entreprises durables: panneaux solaires, alimentation durable, capitaux responsables…

Le projet RICH’L se veut donc pionnier en matière de commerce durable. Pour y arriver, Redevco applique le principe de "Trias Energetica" selon lequel il faut veiller à consommer le moins d’énergie possible à chaque étape du projet immobilier. Le site compte donc 8 265 m2 de toitures vertes et 2 300 panneaux solaires, produisant l’équivalent de la consommation de quelque 225 ménages. Un maximum d’énergie consommée sur place sera donc produite localement. Les commerçants doivent d’ailleurs adhérer à un contrat "green lease" qui les engage à utiliser le chauffage et la climatisation le plus efficacement possible. La dernière partie du complexe, inaugurée ce jeudi, se veut donc intégralement neutre en carbone.

Un projet neutre en carbone

Enfin, l’architecture du site se caractérise également par l’utilisation de matériaux utilisés traditionnellement en ville tel que les briques, l’acier et la pierre bleue.

Cédric Tumelaire (MR), échevin du Commerce à l’époque des négociations, parle d’un "exemple de partenariat entre secteur privé et secteur public. Si les discussions (avec Redevco) ont parfois été longues, la gestion de ce projet montre à quel point les intérêts privé et public peuvent parfois se rencontrer".