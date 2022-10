2,195 millions pour le club house du Watducks

Deux de ces huit dossiers concernent le Brabant wallon, l’un à Grez-Doiceau (lire par ailleurs), l’autre à Waterloo pour la construction d’un nouveau club house au club de hockey du Waterloo Ducks. Montant du subside promis: 2 190 400 €.

Une nouvelle accueillie à bras ouverts, évidemment, du côté du Watducks. "C’est en quelque sorte l’aboutissement d’un projet sur lequel on travaille depuis cinq ou six ans, réagit la présidente, Laurence De Meeus. C’est aussi une marque de confiance envers notre club qui est le plus important de Wallonie avec, comme vitrine, des équipes premières masculines et féminines qui évoluent au plus haut niveau belge, en division d’honneur. Sans compter qu’on a une école de jeunes très performante. Ce nouvel outil contribuera d’ailleurs à aller encore plus loin dans le développement de celle-ci."

Concrètement, le projet du Watducks tient en la construction d’un nouveau club house d’une superficie de 1 700 mètres carrés (contre 400 pour l’actuel), comprenant de nouveaux vestiaires, des salles de réunion, une salle de soins, une salle de fitness et un espace horeca nettement plus grand et plus accueillant que l’actuel.

"Ce projet constitue la deuxième phase du développement de nos infrastructures. En mars 2020, nous inaugurions une nouvelle tribune de 730 places (couverte, qui plus est) et un troisième terrain notamment. Ici, nous allons raser l’actuel club house qui est plus un cabanon de luxe, si je puis dire ainsi, et qui ne répond pas (ou plus) aux exigences du club. En effet, en dix ans, nous sommes passés de 600 à 1 600 affiliés. Nous comptons un total de 95 équipes. Avec ce nouveau club house, nous allons pouvoir accueillir tout un chacun de manière beaucoup plus chaleureuse et permettre à nos joueurs et joueuses des équipes premières d’avoir de meilleures conditions d’entraînement. L’idée, aussi avec ces nouveaux aménagements, c’est d’avoir la capacité d’accueillir une sélection nationale qui souhaiterait s’entraîner et s’établir à Waterloo lors des Jeux Olympiques de Paris, en 2024."

Montant du projet: 3,5 millions d’euros, dont 2,195 millions (65%) seront donc subsidiés, le reste émanant de fonds propres. "On va désormais s’atteler à rentrer notre demande de permis d’ici fin 2022."

Notons que fin 2021, nous vous révélions que le Conseil d’État avait annulé le permis d’urbanisme octroyé pour la nouvelle tribune du club de hockey, inaugurée en mars 2020. À ce propos, notre interlocutrice précise que "la demande de régularisation, sur ce volet-là, sera introduite en même temps que la demande de permis pour le club house."