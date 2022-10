30 films inédits ont animé les écrans du Cinéma Wellington durant ces 4 derniers jours. 7 prix ont été décernés par 3 Jurys différents: Le jury des jeunes, le public et le jury officiel.

Le Clion, c’est un peu le César du film historique. Contraction de Clio, muse de l’histoire et du Lion de Waterloo, la petite statuette est remise aux films primés par les différents jurys. Le jury officiel était lui, cette année, présidé par l’actrice Hélène Vincent.

Le Clion du meilleur film a été attribué à June Zéro, un film de Jack Paltrow qui revient sur l’exécution d’Adolf Reichmann et de l’influence de celle-ci sur l’identité d’Israël.

Le film qui a raflé le plus de prix, c’est Corsage, avec le prix du Jury jeune, le prix des meilleurs costumes et décors ainsi que le prix de la meilleure comédienne pour l’interprète de Sissi, Vicky Krieps. Sélection officielle au Festival de Canne 2022, le film de Marie Kreutzer revient sur la vie d’Élisabeth d’Autriche et sur sa soif de liberté et de savoir.

Le prix du public, proposé par la province du Brabant wallon à lui été attribué à Shadow of the day, un film de Guiseppe Piccioni qui compte la rencontre bouleversante entre un ancien sympathisant fasciste et une jeune fille qui cache un secret au cœur de l’Italie.

Le message d’Omar Sy

Le prix du meilleur acteur a été attribué à Omar Sy pour son rôle dans Tirailleurs, un film sur l’histoire d’un père et son fils enrôlés dans l’armée française lors de la première guerre mondiale. Omar Sy qui a laissé un petit message vidéo à l’attention du festival et de ses organisateurs afin de les remercier.

Et enfin, le Clion Yves Van der Cruysen – en hommage au fondateur et ex-échevin de la Culture – qui lui a récompensé le meilleur film documentaire: Les soldats belges dans l’armée du Tsar, un film de Françoise Lempereur.

Clovis Cornillac et Benoît Poelvoorde à l’animation

Bien que ce soit Thomas de Bergeyck, animateur chez RTL-TVI, qui a présenté la cérémonie, l’animation a été assurée, elle, par Clovis Cornillac et son compère benoît Poelvoorde. Un véritable sketch lorsque Clovis Cornillac se retrouve à devoir meubler pendant que Benoît Poelvoorde cherche, lui, une place de parking et l’entrée du cinéma. Un beau moment de fou rire offert par les deux acteurs.