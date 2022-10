Après un accident mercredi à Waterloo: « La vitesse  : un vrai problème dans cette rue »

La voiture, venant du haut de la rue à pleine vitesse, a raté la chicane au croisement avec l’avenue de Bénouville. Après avoir ricoché sur un pylône d’éclairage, le véhicule fou a déclassé une voiture garée en face, avant de finir sa trajectoire dans les marches d’escalier de la maison suivante. "Si la voiture garée n’avait pas fait tampon, je ne sais pas dans quel état aurait fini la pauvre conductrice", confie la propriétaire de la maison impactée. Si d’apparence, l’avenue semble calme, sa configuration et sa situation en font une rue accidentogène. Parallèle à la chaussée Bara, l’avenue d’Arromanches fait souvent office de voie de délestage. "Les gens qui en ont marre de faire la file jusqu’au rond-point, utilisent régulièrement la rue pour remonter la file de la chaussée." Ligne droite, bordée de petits arbres et coupée par une légère chicane, la route semble attirer les chauffards. Second point noir de l’artère : des trottoirs "qui n’en sont pas" selon les habitants de la rue. "Avec la poussette de ma fille, impossible de marcher dans les graviers. Je suis obligée de me mettre en danger en marchant au bord de la route, confie Julie, habitante du bas de l’avenue. La commune n’a jamais voulu faire de vrais trottoirs".

Un indicateur de vitesse a été installé au début de la rue, de même que deux bacs à fleurs à la moitié de la route afin de calmer les ardeurs de certains usagers.

Pourtant, "ce n’est pas suffisant" selon les habitants. "Le compteur se trouve juste devant une priorité de droite, ce qui réduit naturellement son efficacité. Les bacs, quant à eux, sont trop petits, une voiture passe entre les deux sans devoir réellement dévier de sa trajectoir, insiste la propriétaire de la maison abîmée par l’accident. Le problème se situe dans la seconde partie de la rue, non pas au début".

Selon les habitants, deux solutions s’imposent : "il faut un dos-d’âne au centre de la seconde partie de l’avenue, ainsi qu’un îlot central au croisement de la fin de la route. Il n’y a que la contrainte qui va faire ralentir les gens".

L’accident provoqué mercredi soir n’est pas seulement dû à la vitesse mais également à la consommation d’alcool.