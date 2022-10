"Claude Lelouch est arrivé aujourd’hui, il est l’invité spécial de cette édition anniversaire, explique Alban de Fraipont, directeur du festival. Il nous a offert une rencontre exceptionnelle avec le public à la suite de la version restaurée de l’une de ses œuvres, “Les Uns et Les Autres”️. Mais il s’est aussi montré très intéressé par le Mémorial de la Bataille de 1815 qu’il a souhaité visiter. Il a un peu chamboulé le programme, sourit-il, mais cela montre qu’on peut rester curieux et garder un regard émerveillé durant toute sa vie."

Pour le directeur du festival, qui a fait partie de l’organisation de neuf des dix éditions, il était important de marquer le coup, avec notamment ce dîner de gala qui se tiendra ce samedi soir, précédé d’un show case, au pied de la butte, du chanteur et compositeur suédois Jay-Jay Johanson. "Il ne reste plus de place pour le dîner de gala, mais bien pour le concert et également pour l’after party, qui sera animée par Diane Marois, et qui aura lieu à l’intérieur, je rassure tout le monde."

L’heure est aussi au bilan et au souvenir: "Sans vouloir faire de ce festival un mausolée, on ne peut qu’avoir une pensée pour feu Yves Vander Cruysen, l’échevin de la Culture de Waterloo, passionné de cinéma et d’histoire, qui l’a pensé et créé, rappelle Alban de Fraipont. Il faut aussi souligner le travail de Cédric Monnoye lors des six premières éditions."

« Grease » et « Croc-Blanc »

Depuis lors, le festival a acquis ses lettres de noblesse dans ce petit milieu, et a gagné la confiance d’un large public, de plus en plus nombreux à venir y découvrir des exclusivités venues des quatre coins du monde. Le soutien indéfectible de la Commune de Waterloo, de la Province et de partenaires privés, a rendu ce petit miracle possible.

Pour en revenir à la programmation, Clovis Cornillac sera l’invité de la soirée de clôture où il présentera son film Couleurs de l’incendie en avant-première️, ce dimanche 16 octobre, en compagnie de Benoît Poelvoorde. C’est également lors de cette soirée que les différents films en compétition seront primés. Mais avant cela, le réalisateur de Grease (1978) et de Croc-Blanc (1991), Randal Kleiser, donnera une master class, samedi à 17 h 30, après la projection de son film. Il sera aussi présent dimanche matin pour une rencontre après Grease. Dimanche matin encore, dans la grande salle des Cinés Wellington, à 10 h 30, Le Pharaon, le Sauvage et la princesse, un long-métrage destiné aux enfants.

D’ici dimanche soir, une quinzaine de films seront projetés aux Cinés Wellington. Courez, cinéphiles, il y a des pépites à découvrir.

Le prix des places: 8 €.https ://wahff.be/fr/2022/programme/