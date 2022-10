Comment le festival «Out of the books» amène les profs à enseigner autrement...

Sophie Vanden Plas, quel contenu trouve-t-on au festival « Out of the books » et à qui s’adresse-t-il ?

L’objectif de ce rendez-vous est de faire découvrir aux enseignants et aux familles des outils pédagogiques et des nouvelles techniques afin de faire évoluer les pratiques dans nos écoles. Des exposants seront présents pour présenter du matériel pédagogique, des outils, des jeux, des approches innovantes pour aider les enseignants et les parents. L’événement s’adresse donc à un public très large qui veut comprendre les enjeux de l’école d’aujourd’hui. Le but est aussi d’accompagner les enseignants dans un métier pas toujours évidente.

Cela fait quatre ans que le festival existe, de quelle manière a-t-il évolué au fil des années ?

La première évolution, c’est que les enseignants ont la possibilité de s’inscrire via l’IFC (Institut de la formation en cours de carrière). Dans le cadre de leur formation, ils peuvent donc venir gratuitement lors de deux journées complètes, soit une de plus que l’année passée. C’est une belle reconnaissance et cela prouve que les contenus que nous proposons sont en lien avec les attentes de formation des enseignants. Le festival a aussi évolué en termes de fréquentation puisque nous comptons déjà 1 200 pré-inscriptions, soit trois fois plus que lors de la première édition.

Durant les deux jours, il y aura une cinquantaine de stands, une quinzaine de conférences et d’ateliers pratiques. Est-ce que leurs contenus ont, eux aussi, évolué ?

Nous continuons à aborder certaines thématiques qui nous semblent incontournables comme la gestion du stress chez les enfants ou les troubles de l’apprentissage mais il y a toute une série de nouvelles thématiques qui sont à découvrir comme l’école du dehors que nous n’avions pas encore abordé, le co-enseignement… Nous essayons de faire évoluer les thématiques en fonction des besoins. Comme je suis souvent sur le terrain, je vois quels sont les objectifs dans les écoles.

Et puis, il y a une grosse nouveauté, c’est la « Minecraft Education Academy » du nom du célèbre jeu vidéo, en quoi consiste-t-elle ?

Minecraft est un jeu vidéo très connu des jeunes. Technocité et Microsoft se sont récemment associés pour créer un centre à Mons: la "Minecraft Education Academy". Cette académie propose de former les enseignants qui souhaitent mettre en place ce dispositif innovant au sein de leur environnement pédagogique. Car ce jeu très apprécié permet de travailler la collabration, l’esprit d’équipe avec les enfants.

Le numérique prend de plus en plus d’importance dans les écoles et occupe une place dans votre festival aussi. À l’heure où les enfants sont trop souvent sur leur tablette, n’est-ce pas un risque de donner tant d’importance aux écrans ?

Depuis le confinement, l’utilisation du numérique est devenue incontournable dans nos écoles et certains outils permettent de dynamiser les pratiques pédagogiques. Notre but est d’accompagner les enseignants et les parents pour exploiter intelligemment ces outils car le numérique n’est certainement pas là pour prendre la place du prof. Il est là pour susciter de l’intérêt, de la motivation et favoriser l’attentionchez les jeunes. L’essentiel est de trouver le juste milieu, de gérer les besoins spécifiques.

Quel est le principal enjeu quand vous pensez à l’école de demain ?

Je pense que la motivation est le nerf de la guerre. Il y a un besoin de changer les pratiques, une nécessité de trouver les moyens pour attirer leur attention. Les jeunes veulent de la variété dans les approches pédagogiques.

Avec « Les enseignants ont du talent », vous donnez également la parole aux enseignants qui ont des bonnes idées…

C’est un espace où des enseignants présentent les projets qu’ils ont initié dans leur classe, que ce soit en primaire ou en secondaire. Un chouette moyen de montrer toute leur créativité, le but étant d’essayer d’inspirer d’autres enseignants, de transmettre les savoirs. Ces exemples concrets motivent les enseignants car ils sont des outils clés sur porte, ce que viennenet chercher les enseignants au festival.

L’entrée du festival est gratuite pour les moins de 18 ans.

Pour plus d’informations sur les tarifs et la programmation, visitez le site internet: www.festivalootb.com