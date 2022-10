C’est un Arnaud Vancampenhout un peu déçu que l’on retrouve sortant de chez le médecin, avec un diagnostic défavorable rendu par l’examen échographique: Petite déchirure aux ischios… nous annonce le meneur waterlootois, gros transfert de l’inter-saison des Brabançons. " Je pensais m’être fait une petite élongation, mais là on m’annonce une déchirure… petite certes, mais déchirure quand même. Je me suis occasionné cette blessure lors du match de la semaine dernière en coupe. C’est d’autant plus rageant que nous risquons de devoir composer sans Arnaud Mouton toute la saison mais aussi sans John Kabangu qui devrait rater une à deux semaines de compétition. Heureusement Joachim Schick devrait faire son retour la semaine prochaine, parce que là, le groupe est obligé de tourner à sept ! Nous allons compter sur certains jeunes pour nous aider en espérant qu’ils saisissent la chance qui leur est donnée.

Au vu des nombreux absents, il était impossible pour le coach de bien préparer le match d’un point de vue tactique, il en a donc profité pour organiser deux screemages contre nos voisins de Genappe et de Braine, histoire de pouvoir faire du 5 contre 5 et de revoir les points d’amélioration du groupe. Pour le moment nous nous concentrons en effet plus sur nous-même que sur nos adversaires, nous avons suffisamment de choses à peaufiner.

Arnaud, de retour à Waterloo, après avoir migré vers Mechelen, Charleroi et Comblain, et très heureux de son retour au bercail.

"Tout d’abord je fais moins de route ! Mais surtout je retrouve une très bonne ambiance avec pas mal de mes amis. Les blessures n’ont pas eu raison de cette atmosphère ce qui me rassure, mais il est vrai qu’elles nous freinent dans la construction de notre alchimie sur le terrain. La défaite à Kain nous a permis de nous rendre compte qu’il faut garder les pieds sur terre et qu’aucun match ne sera facile. Nous prenons chaque match comme il vient en tentant de tous les remporter, et voir en Avril où nous nous situons par rapport aux play-off."