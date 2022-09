Waterloo et Lasne: la communauté anglaise du BW pleure la disparition d’Elizabeth II

Au Stonemanor, un magasin de fournitures britanniques, les visages sont graves et l’ambiance pesante ce vendredi matin. Quelques clients parcourent les allées nonchalamment. "C’est, une journée triste, mais il faut continuer à avancer. Nous perdons un monument aujourd’hui. J’ai eu la chance de la rencontrer, elle et le prince Philip il y a quelques années", nous confie la caissière du magasin. Un petit autel a d’ailleurs été dressé à l’entrée du magasin pour les clients qui souhaitent se recueillir.

«Un lien qui nous unit tous»

Jonathan Druitt vit entre Waterloo et la Grande-Bretagne. Croisé à la sortie d’une école de Waterloo, ce papa de deux enfants nous dit "avoir appris la triste nouvelle par sa belle-mère". Pour lui, "le choc n’a pas été trop violent, car ses apparitions étaient de moins en moins fréquentes et l’on savait qu’elle n’était pas très bien depuis la mort de Philip. Mais elle laisse quand même un grand vide".

Pour Caroline Horspool, au contraire, "le choc a été énorme. J’ai appelé des amis qui vivent aussi en Belgique, nous pleurions tous, raconte-t-elle. J’ai passé la moitié de la nuit devant la télé, je ne voulais pas y croire".

Que le choc fut violent ou non, les deux expatriés s’accordent sur le fait que la disparition de la reine Elizabeth II est un bouleversement pour la communauté britannique. "Elle représente quelque chose dont beaucoup d’entre nous sont fiers, ce sentiment britannique. C’est aussi une famille imprégnée d’histoire et grâce aux liens étroits qu’elle a entretenus avec d’autres familles royales d’Europe, elle est comme un lien qui nous unit tous… même après le Brexit", raconte Jonathan Druitt. Pour Caroline Horspool, "la reine Elizabeth était comme une mère ou une grand-mère pour tous les Britanniques. Elle incarnait les valeurs de beaucoup de familles".

Loin des yeux, près du cœur

Jonathan Druitt rentrera au pays la semaine prochaine, mais il ne pourra pas assister physiquement aux hommages en raison de son travail qui l’accapare énormément.

Caroline Horspool, elle, restera chez elle, en Belgique, pour suivre les cérémonies et les funérailles à la télévision: "J’avais un voyage prévu, mais là où je devais aller, il n’y aura pas la BBC. J’ai préféré reporter ce voyage pour pouvoir faire mon deuil chez moi". La disparition de la reine lui rappelle brusquement que la Grande-Bretagne reste son pays d’origine et que ses racines sont toujours intactes: "Lorsque j’ai appris la nouvelle, j’ai voulu faire mes affaires et partir. Pourtant, ma maison est ici, et ce, depuis 25 ans maintenant…"

Si c’est un événement marquant pour plusieurs générations, tant le règne de la Queen fut long, il l’est moins pour les plus jeunes, surtout lorsqu’ils ne vivent pas en Angleterre: "Mes enfants sont jeunes et belges, plus que britanniques, ils ne vivent pas la nouvelle aussi profondément", ajoute Caroline Horspool.