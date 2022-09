Le 29 avril dernier, elle avoua quasiment toutes les préventions mises à sa charge et le parquet requit deux peines distinctes, une amende de 8 000 € (avec sursis pour moitié) pour avoir fourni du cannabis à Nathan M., détenu à Saint-Gilles, entre septembre 2014 et juillet 2015 ainsi que 200 heures de travail pour une série de délits commis à l’instigation du même Nathan qui profita de sa crédulité.

Le parquet reproche à Nathan (déjà condamné à 20 reprises) d’avoir fait faire des faux en écriture (des fausses fiches de paie) entre le 1eret le 8 juin 2017 et d’en avoir fait usage pour obtenir des contrats de prêts à tempérament en vue de l’achat, le 9 juin à Berchem-Sainte-Agathe, de quatre ordinateurs et de trois iPhone puis, le 14 juin à Waterloo, d’une VW Golf.

Les crédits furent aussitôt accordés sur base des fausses fiches de paie et de la carte d’identité de la jeune femme (23 ans à l’époque). Sauf qu’elle recevait dans la boîte aux lettres des courriers des sociétés de financement et de la police qui réclamaient le paiement d’amendes et de redevances dues pour infractions au code de la route et mauvais stationnements.

De guerre lasse et se sentant lâchée par Nathan, elle alla donc "déballer son sac"à la police. Elle parla du rôle joué par les frères bruxellois Allan (28 ans) et Owen (25 ans). Le premier l’accompagna pour divers achats, le second se rendit à Wavre chercher les faux documents.

«Les pires bêtises»

L’audience du 20 juin fut consacrée aux plaidoiries. L’avocate de Thérèse demanda la clémence pour cette jeune fille naïve et amoureuse d’un escroc professionnel pour qui elle fit "les pires bêtises". Elle est constamment relancée depuis six ans par les sociétés de recouvrement.

L’avocate de Nathan M. plaida une simple déclaration de culpabilité eu égard au dépassement du délai raisonnable voire une peine de travail. Même demande pour les frérots bruxellois qui n’étaient pas au courant de l’escroquerie.

Le tribunal a fait le tri et en est arrivé à un jugement de trente pages: vingt mois de prison avec sursis pour Nathan M., suspension simple du prononcé en faveur de Thérèse, acquittement d’Owen, six mois pour son frère Allan.