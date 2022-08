Hausse des prix, nouveaux horaires, voici ce qui change à la piscine de Waterloo

Une nouvelle ASBL

Depuis le 1er janvier 2022, une nouvelle ASBL s’est créée au sein de la piscine Nausicaa de Waterloo. Une organisation qui rassemblera désormais toutes les compétences en matière d’activités aquatiques. L’un des changements majeurs à ce niveau consiste en la fusion des deux écoles de piscine qui occupaient le bassin. "Jusqu’ici, il y avait une école appartenant à Waterloo Sport et l’autre à une ASBL", explique Patrick Stellamans, coordinateur des activités du bassin.

Un tas de nouvelles activités

Outre les cours de natation "classiques", l’ASBL Nausicaa proposera son lot de nouvelles activités, mais surtout, beaucoup plus de cours destinés aux adultes. Les responsables de la piscine souhaitent d’ailleurs inciter les entreprises à se mettre au sport et proposeront des collaborations avec tarifs avantageux et des cours gratuits pour les employés.

Dans les activités proposées par la piscine waterlootoise, on retrouvera un cours de natation avec palmes ainsi qu’un cours d’"aquafun". Ce dernier consistera à appréhender quatre activités différentes tout au long de l’année afin de permettre aux jeunes de trouver la discipline qui leur convient le mieux.

Parmi les nouvelles activités proposées, on trouvera également du triathlon ainsi que du hockey subaquatique. L’offre pour les seniors sera également étoffée avec de l’aquagym, de la gym sportive, de la gym douce et du yoga.

"C’est un premier bel aboutissement en ce qui concerne le renouveau de la piscine, commente l’échevin des Sports, Cédric Tumelaire (MR). Toutes les nouvelles disciplines seront d’ailleurs présentées lors du premier salon des sports de Waterloo, le dimanche 4 septembre, de 11h à 16h."

Ouverture dès 6h deux jours par semaine

Un des points forts de ces changements se trouve dans la nouvelle grille horaire. Désormais, deux jours par semaine, il sera possible, pour les plus motivés, de plonger dès 6h du matin dans le bassin. Deux fois par semaine, un couloir restera ouvert toute la journée afin de permettre aux gens de pouvoir profiter de l’heure du midi pour aller nager, ce qui n’était pas le cas jusqu’ici. "Nous allons étudier la possibilité de laisser ce couloir ouvert sur le temps de midi toute la semaine", indique Patrick Stellamans.

Fini également la différence entre l’horaire d’été et l’horaire d’hiver, mais un horaire différencié restera d’application durant les congés scolaires.

Des nouveaux tarifs

Côté tarifs en revanche : presque tout augmente. Pas de gros changements en vue pour les résidents de Waterloo, cependant les non-résidents devront mettre la main au portefeuille. "Nous avons fait ce choix, car certains non-résidents payaient moins cher chez nous que dans leur propre commune, ce qui créait un effet d’aubaine."

À partir de septembre, un résident de Waterloo payera 3,60 € au lieu de 3,30 € et un non-résident payera 5,00 € au lieu de 4,10 €.

Au niveau des abonnements, la différence se fera encore davantage sentir. Pour une formule annuelle, un résident payera 240 € et un non-résident 390 € au lieu de 180 € actuellement.