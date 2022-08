Les trouvailles de Catherine

"Ce type de lot est aujourd’hui appelé “objet de vitrine”. Au XVIIIe, on parle d’objets de vertu pour désigner des réalisations raffinées – boîtes à fard, flacons à parfum, carnets de bal, tabatières, etc. – destinées à un usage classieux et quotidien dans la haute société. Le travail est souvent d’excellente qualité. Celui-ci est intéressant car il est complet (c’est rare), en bel état général, et en argent couvert d’une fine couche d’or (vermeillé), ce qui est un gage de qualité." Estimation: 175 – 250 €.