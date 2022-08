Rendez-vous hebdomadaire des chineurs et autres collectionneurs du sud de Bruxelles et du centre du Brabant wallon, la brocante de la Ferme de Mont-Saint-Jean accueille les amateurs chaque dimanche, de 6h à 12h, à Waterloo.

"J’aime me promener dans les brocantes comme celles-ci, explique Catherine Dessain, commissaire-priseure de la salle de ventes Phoenix, à Wavre.Ce sont des plaques tournantes pour les objets d’art et les antiquités. Je ne parle pas des brocantes de villages où l’on trouve généralement plutôt des vêtements. Ici, on rencontre surtout des professionnels parmi les exposants, ce sont des marchands, des vide-greniers, etc. Autrefois, je prenais régulièrement le temps de venir pour y dégotter des objets coups de cœur que je mettais en vente ensuite ou que je gardais pour moi. J’y viens encore parfois pour y rencontrer des gens de la profession."

Lève-tôt récompensés

Au détour d’une allée, Catherine Dessain croise Anton Zemels, un antiquaire-brocanteur."Voilà quelqu’un qui a le sens de l’objet, un bon généraliste, chez qui on peut trouver de jolies choses. Il est de Bruxelles mais il vient souvent à Waterloo."

Une brocante, c’est aussi un maillon du marché de l’art."C’est un monde de pleine liberté où l’on peut trouver absolument de tout. Cela va de la baignoire à roulettes transformée en déco à de la vaisselle ou de la verrerie, en passant par des objets de curiosité, des instruments de musique, des bibelots, des jouets anciens, des sculptures ethniques, des statues en pierre, des lots vintage, de vieux vinyles, des tableaux, de l’argenterie, de vieux outils, ou encore des meubles anciens ou pas…"

L’experte précise que, si le brocanteur n’a pas de responsabilité légale quant à l’authentification des pièces qu’il vend, son honnêteté fidélise bien sûr sa clientèle. Quant au marchandage,"la négociation du prix est de bonne guerre, pour autant que tout le monde s’y retrouve.Les belles opportunités sont en principe à saisir entre 6h et 8h du matin mais rassurez-vous, vous ne serez pas en reste si vous arrivez plus tard. Ouvrez l’œil de manière plus pointue et repérez la bonne affaire!"

C’est ce qu’a fait notre commissaire-priseure pour dégotter les deux objets ci-dessous.

Nécessaire à couture en argent vermeillé dans son écrin d’ivoire, monogramme gravé, XIXe, travail français

brocante waterloo

« Ce type de lot est aujourd’hui appelé “objet de vitrine”. Au XVIIIe, on parle d’objets de vertu pour désigner des réalisations raffinées – boîtes à fard, flacons à parfum, carnets de bal, tabatières, etc. – destinées à un usage classieux et quotidien dans la haute société. Le travail est souvent d’excellente qualité. Celui-ci est intéressant car il est complet (c’est rare), en bel état général, et en argent couvert d’une fine couche d’or (vermeillé), ce qui est un gage de qualité. » Dans le cadre d’une vente aux enchères, estimation de départ de la commissaire-priseure: 175 – 250 €.

Vase en faïence craquelée au décor floral émaillé polychrome, XX, dans le goût Art déco, signé Louis-Auguste Dage (France, 1885-1961)

brocante waterloo

« L’objet est simple, de forme pansue, sobre et joli de proportions, d’une hauteur de 17 cm. L’artiste a travaillé en France mais aussi en Belgique à Nimy. C’est à Antony, près de Paris, qu’il s’est fait un nom dans les années 20. Il a travaillé la terre et ses décors émaillés jusqu’à sa mort. » Dans le cadre d’une vente aux enchères, estimation de la commissaire-priseure: 40 – 60 €.