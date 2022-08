10 mois de prison pour menaces et harcèlement à Waterloo

La victime a aussi expliqué que sa fille souffrait de la situation: son père se rendait régulièrement sur son lieu de travail, et elle avait perdu plusieurs kilos suite au stress.

Il est vrai que cette séparation avait déjà connu plusieurs épisodes pénibles. En mai 2021, la Waterlootoise avait appelé la police parce que son ex s’était introduit dans leur maison en soirée, avait cassé des objets, et donné un coup de poing qui avait laissé une trace sur la porte du frigo.

«Si tu me détruis, je te détruis»

Lorsqu’une patrouille est arrivée sur place, le suspect était dans sa voiture, laquelle était garée sur un parking proche de l’habitation. Il a assuré qu’il n’était pas entré, mais qu’il dormait là parce qu’il devait conduire son fils à Bruxelles tôt le matin. Mais vers 4h du matin, lorsque les policiers sont revenus faire un petit tour, ils ont constaté qu’il était à nouveau devant la porte.

L’épisode a valu au Bruxellois de s’expliquer devant un juge d’instruction, qui l’a laissé en liberté à condition qu’il ne vienne plus à Waterloo. Les voisins ont révélé qu’il y avait régulièrement des conflits à l’adresse et que l’homme se comportait comme s’il habitait toujours là. La fille du couple a confirmé les violences psychologiques régulières et les insultes. Des messages envoyés à son ex-compagne, transmis aux enquêteurs, sont d’ailleurs explicites."Si tu me détruis, je te détruis", lui a-t-il par exemple envoyé. Et le jour de l’intervention nocturne de la police, il avait annoncé:"Si je ne rentre pas, je te bute."Il y en avait encore d’autres du même tonneau…

«J’ai pété les plombs»

"Pendant cette période, j’ai pété les plombs, a admis Nordine sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel.Mais je me suis senti non pas comme un père, mais comme une vache à lait, qu’on utilisait uniquement pour l’argent. Je ne voulais pas harceler, j’étais mal dans ma peau. Aujourd’hui, j’ai pris du recul, je regagne la confiance de deux de mes enfants."

L’avocate de la défense a convenu à l’audience du caractère inapproprié du comportement de son client, mais en estimant qu’il n’avait pas eu l’intention d’importuner son ex-femme et sa fille, vivant très mal la séparation. C’est l’acquittement qui était plaidé à titre principal.

Le tribunal ne va pas dans ce sens: le jugement rendu indique qu’il y a bien eu harcèlement et que les antécédents judiciaires du prévenu prouvent son attitude généralement méprisante vis-à-vis des lois et des règles de vie en société. Il écope d’une peine de dix mois d’emprisonnement, assortie toutefois d’un sursis durant trois ans.